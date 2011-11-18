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Dünya

'Wall Street'i işgal et' eylemlerine kan sıçradı

"Wall Street" eylemlerinin genellikle barışçıl bir ortamda geçtiği bildirilirken, ülke genelinde yüzlerce protestocunun trafiği aksatmaktan ötürü tutuklandığı belirtild

18 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD’de iki aydır gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street’i, bankaları ve ekonomik politikaları protesto eden "Wall Street’i İşgal Et" eylemcileri, ülkenin pek çok yerindeki kamplarının polis tarafından dağıtılmasının ardından sokaklara döküldü, "Protestoları bitirmeye hazır değiliz" mesajı verdi.


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New York başta olmak üzere, Los Angeles, Las Vegas, Washington, Chicago, Portland, Seattle, Dallas, Philadelphia ve St. Louis kentlerinde binlerce protestocu, sloganlar atarak sokaklarda ve kentlerin simgeleri haline gelen ünlü köprülerde yürüdü.


Bazı kentlerde sendikaların işsizliği protesto etmek için düzenlediği gösterilerle de çakışan "Wall Street" eylemlerinin genellikle barışçıl bir ortamda geçtiği bildirilirken, ülke genelinde yüzlerce protestocunun trafiği aksatmaktan ötürü tutuklandığı belirtildi.


ABD’de Eylül ortasında New York’ta doğan "işgal" hareketinin ardından ülkedeki birçok eyalette kurulan çadır kamplarda geçen hafta ölümler yaşanması sonucunda yetkililer göstericilerden kampları boşaltmalarını istemişti.


Portland, Denver ve Salt Lake City’deki kampları boşaltan polis, hareketin New York’taki merkezi haline gelen Zuccotti Parkı’ndaki kampı da iki gün önce dağıtmıştı.

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