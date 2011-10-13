Wall Street Journal'de tiraj skandalı





T24- Yasa dışı telefon dinlediği iddiaları nedeniyle kapatılan "News of the World" gazetesini bünyesinde bulunduran Rupert Murdoch imparatorluğu şimdi de Wall Street Journal ile ilgili skandalın sıkıntısını yaşıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Rupert Murdoch medya imparatorluğunun en önemli markalarından biri olan gazetenin bazı yöneticileri, Avrupa baskısının tirajını olduğundan fazla gösterebilmek için bazı Avrupalı şirketlerle anlaştı. Gazete 2008'de Geleceğin Liderleri Enstitüsü adlı bir program başlattı. Enstitü, geleceğin liderleri olmaya aday üniversite öğrencilerine yönelik seminerler düzenliyor, seminerlere sponsor olan şirketlerin isimleri de gazetede basılıyordu. Şirketler de bu reklamın karşılığını, düşük fiyattan toplu halde Wall Street Journal alarak ödüyor, sonra da bu gazeteler öğrencilere bedava dağıtılıyordu.

Böylece şirketler prestijli bir gazetede reklamlarını yapıyor, gazete de tirajını şişiriyordu.

'Skandal istifa getirdi'

Guardian'a göre, gazetenin iç yazışmaları olan bitenin arkasında dün istifa eden Wall Street Journal'ın kardeş kuruluşu Dow Jones and Co'nun Avrupa İdari Müdürü Andrew Langhoff var. Rupert Murdoch'ın sağ kolu olarak bilinen Les Hinton'ın bir şirket çalışanı tarafından geçen yıl bu durumdan haberdar edildiği, ancak Hinton'ın hiçbir şey yapmamayı seçtiği kaydediliyor. Hinton'a haberi veren şirket çalışanının da işten çıkartıldığı belirtiliyor.