Wall Street Journal: Trump, ilk pozitif çıkan Koronavirüs testini duyurmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü pozitif çıkan ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucundan sonra pozitif olduğu hâlde duyurmadığı, ikinci testi beklediği öğrenildi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Beyaz Saray protokollerine göre, bir Koronavirüs hızlı test, pozitif çıktıktan sonra sağlama yapacak daha detaylı test sonucu çıkıyor. Yakın kaynakların aktardığına göre ABD Başkanı Trump'ın süreci de o şekilde işledi.

Kaynakların aktardığına göre, pozitif test sonucunu alan Trump, danışanlarına sonucu duyurmamaları yönünde talimat verdi. Buna göre, ABD Başkanı perşembe günü Fox News'ten Sean Hannity'e demeç vermeden önce Covid-19 hızlı test sonucu pozitif geldi ama televizyona çıktığında bunu söylemedi.

Röportaj sırasında yakın danışmanı Hope Hicks'in virüse yakalandığını belirtip kendi durumundan bahsetmeyen Trump, 2. testin sonucunu bekledi. Daha sonra 2. testin sonucu da pozitif çıkınca, Trump Twitter üzerinden Covid-19’a yakalandığını açıkladı. Trump, röportaj sırasında yakın danışmanı Hope Hicks'in virüse yakalandığını "Yeni öğrendim" sözleriyle duyurdu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, süreçteki iletişimsizlikle ilgili olarak "Twitter ve televizyona bağlıyım çünkü Batı Kanadı'nda kimseden resmi bir iletişimim yok" dedi.