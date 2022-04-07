Wall Street Journal: Ruslar, Türkiye'ye para yağdırıyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin önde gelen finans gazetelerinden Wall Street Journal, Türkiye'nin Rusların parası için güvenli bir liman haline geldiğini yazdı.

Gazete yayımlanan analizde Türkiye'nin kıyılarında oligarkların yatlarının da görüldüğünü, ancak genç muhaliflerin ve teknoloji çalışanlarının da Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından bu yana binlerce Rusya vatandaşının Türkiye'ye geldiğini; çoğunun da ülkede kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Haber için konuşan Rus ve Türkler; Rusya vatandaşlarının onları SWIFT ödeme sisteminden kesen Batı yaptırımlarını ve Rusya'nın sermaye kontrol düzenlemelerini aşmak için Türkiye'de faaliyet gösteren Rus para transfer şirketlerini ve kripto paraları kullandığını; bazılarının ise çantasında binlerce dolarla Türkiye'ye girdiği ifade etti.

Analizi kaleme alan Jared Malsin ve Elvan Kıvılcım, Ankara'nın Rusya'dan gelen parayı yasal olduğunu sürece engellemeyeceğini açıkladığına dikkat çekerken; ABD'nin de bu duruma henüz tepki göstermediğini belirtti.

Resmi verilere göre, TCMB Mart ortasında sadece 2 günde, yurtiçindeki bankalarla olan swap işlemlerinden $3 milyar elde etti. Ekonomist Ömer Gencal, bu paranın Ruslardan geldiğini söyleyerek, ''Ruslar Türkiye'yi bir güvenli liman olarak görüyor'' değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul merkezli bir emlak şirketinin yöneticisi olan Gül Gül de eskiden müşteri tabanının çoğunluğunu Arap ülkelerinin vatandaşları oluştururken, artık Rusların oluşturduğunu söyledi.

Gül, ''Şu anda 10 daire satıyorsak, 6 veya 7'sini Ruslar alıyor'' dedi.