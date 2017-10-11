Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Türkiye muhabiri Ayla Albayrak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halen New York’ta bulunan gazeteci Albayrak PKK propagandası yapmakla suçlanıyordu.

Euronews'te yer alan habere göre Karara tepki gösteren Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Gerard Baker, “Bu dengeli ve bağımsız bir gazeteciye yönelik tamamen yersiz ve yakışıksız bir cezalandırma.” dedi.

Kararı temyize götürmeyi planlayan gazeteci Albayrak ise “Türkiye’deki mevcut atmosferi göz önünde bulundurursak, bu karar beni hiç de şaşırtmamalıydı ama yine de şaşırttı.“dedi.

Albayrak hakkında WSJ’de 19 Ağustos 2015 tarihli “Türkiye’nin Kürt çoğunluklu bölgesinde kent savaşı kızışıyor” başlıklı haberi sonrası soruşturma başlatılmıştı

Söz konusu mahkeme kararının ABD-Türkiye arasında vize krizinin patlak verdiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.