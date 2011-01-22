Wall Street Journal: Erdoğan siyasi bir rock yıldızı gibi

T24 - Wall Street Journal gazetesi İran ve Lübnan için devreye giren Türkiye’yi “Ortadoğu’nun anahtar oyuncusu” olarak nitelendirdi. Gazete, Başbakan Erdoğan’ın da bölgede “siyasi bir rock yıldızına” dönüştüğünü de yazdı.





ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal’in (WSJ) internet sayfasında ''Türkiye, Ortadoğu'da Hakem Rolü İçin Bastırıyor'' başlığıyla çıkan yorum haberde, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5 1 ülkeleri) ile İran'ın diplomatlarının, İran'ın nükleer programını görüşmek için İstanbul'da toplandıkları, toplantıya evsahipliği yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da toplantıya katılan kimi ülkelerle ikili görüşme yapmak için 48 saatlik Lübnan ziyaretinin ardından İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Davutoğlu'nun Lübnan'daki siyasi krizin çözülmesi için arabuluculuk yardımında bulunmasının ve İran'ın nükleer programı üzerindeki görüşmelerin İstanbul'da yapılmasının, Türkiye'nin Ortadoğu'da nasıl önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktığını gösterdiğini yazan gazete, diplomatların ve siyasi uzmanların Türkiye'nin, belki de bölgede Sünnilerle, Şiilerle, Hizbullah'la ve Washington'la kolaylıkla konuşabilen tek ülke olduğunu söylediklerini kaydetti.

Bu durumun "uzun bir dönem kendisini Arap dünyasından tecrit etmiş Türkiye açısından büyük bir değişiklik olduğu" yorumunu yapan gazete, bunun istikrarlı bir komşu bölge isteyen Türkiye'nin gelişen ekonomisinin de bir sonucu olduğunu yazdı

Davutoğlu'nun açıklamalarına da yer veren gazete, Dışişleri Bakanının ''Türkiye'nin İran'ın nükleer meselesine olan ilgisinin lüks olmadığını, İran'ın komşusu olarak Türkiye'nin bölgede nükleer bir kızışmadan, Batı ve İran arasındaki gerilimden ya da İran'a karşı yaptırımlardan zarar görecek ilk ülke olduğunu'' söylediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun son yıllarda Ortadoğu'daki krizlerde (arabuluculuk kapsamında) bir demirbaş haline geldiğini yazan gazete, Davutoğlu'nun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile de görüştüğünü, bunun da bölgede Türkiye'nin güçlü bir oyuncu olarak yükseldiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Davutoğlu'nun Türkiye olarak, ''Herkesle görüştüklerini, konuşacaklarını, bunun birinin kazancı diğerinin kaybı olan bir oyun olmadığını, Sünnilerin ya da Şiilerin kazandığı ya da bazı durumlarda Hristiyanların kazandığı, diğer grupların ise kaybettiği bir Irak ya da Lübnan olamayacağını'' söylediği ifadesini kullanan gazete, analistlerin "Türkiye'nin, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülke olarak laik demokrasisini korumaktaki başarısının, aynı zamanda hızlı ekonomik büyümesinin, eğitimli orta sınıf Araplar arasında imrenmeye yol açtığını" söylediklerini kaydetti.

Haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert bir tutum almasının ardından bölgede ''siyasi bir rock yıldızına'' dönüştüğü yorumu da yapıldı.

Gazete, bazı siyasi analistlerin ''Türkiye'nin bölgede herkesle konuştuğunu, son derece gelişmiş ve eşsiz bir rol oynadığını, pek çok Arap ülkesinin Türkiye'ye lider ülke olarak bakmaya başladıklarını'' söylediklerini yazarken, bazı analistlerin ise ''Arap bölgesi olan Ortadoğu'nun kilit ülkelerinin, Türkiye'nin bölgedeki ilginin odak noktası ve lider ülke olmasına izin vermeyeceğini'' düşündüklerini belirtti.

Bazı analistlerin, ''İran görüşmelerine evsahipliği yapan Türkiye'nin ABD ile ilişkisinin, zarar görebilme riskinin bulunduğu'' yönünde yorum yaptıkları ifadelerine yer veren gazete, bu görüşlere karşı Davutoğlu'nun endişeli olmadığını ve ''Türkiye'nin kendi yolunun, Amerikan yoluna alternatif olduğunu kimse düşünmemelidir. İkimizinki de aynı yoldur, sadece farklı taktikler içermektedir'' dediğini kaydetti.

Haberde, ''İstanbul görüşmelerinde Davutoğlu'nun diğer ülkeler gibi masaya oturamamasının ve Lübnan'daki arabuluculuk çalışmalarının belirsizliğinin, Türkiye'nin nüfuzunun limitlerini gösterdiği'' iddiası da yer aldı.