Wall Street Journal: Erdoğan, dışpolitikada büyük oynuyor

t24 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), "Türkiye'nin Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da en önemli güç olma yönündeki amacını yerine getirme yönünde dış politikada daha sert bir çizgi izlemeye başladığını" iddia etti.



Gazete bu iddiaya karşılık Başbakanlık Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın ise Türkiye'nin "akıllı güç" kullandığını söylediğini aktardı.



Gazetenin İstanbul mahreçli haberinde, Türkiye'nin dış politikada "komşularla sıfır problem politikası" yerine daha sert bir politika izlemeye başladığına yönelik bazı işaretler bulunduğu yorumu yapıldı.



Gazete, siyasi analistlere ve diplomatlara göre, Türkiye'nin dış politikasındaki bu yönde bir kaymanın İsrail ile ihtilafı tetikleyebileceğini ve ABD'nin bölgedeki en yakın iki müttefikinden birini seçme zorunda bırakabileceğini yazarken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın'ın konuya ilişkin görüşlerine de yer verdi. Gazetenin kendisiyle telefonda yapılan mülakatta, Türkiye'nin "yumuşak güçten sert güce geçmediğini, ancak gerekli olursa güç kullanmaya da yönelebilen akıllı güç kullandığını" söyleyen Kalın'ın, "Türkiye'nin yumuşak gücü hala orada" dediği kaydedildi.



Erdoğan'ın haftaya Mısır, Tunus ve Libya'ya gideceği anımsatılan gazete haberinde, Arap Baharı'nın, Türkiye'yi, komşularla sıfır problem anlayışına dayalı dış politikasını yeniden gözden geçirmeye zorladığı yorumu da yapıldı.



Buna karşılık Türk yetkililerin Arap Baharı'nın Türkiye'nin Müslüman demokrasi modeli olarak ülkenin gücünü bir kez daha gösterdiğini, bu kapsamda sıfır sorun politikasının Arap Baharı ile uyumlu olduğunu, çünkü politikanın değerlerinin Arap protestocularla aynı olduğunu söyledikleri belirtildi. Türk yetkililerin bu kapsamda ülkenin elindeki avantajların Erdoğan'ın haftaya yapacağı bölge ziyaretinde gösterileceğini söylediklerini de yazan gazete, İbrahim Kalın'ın "Biz hiçbir zaman emperyal niyetlerimizin olmadığını çok açık söyledik, ancak bu noktada Araplar'dan talep var" dediğini de aktardı. Haberde Başbakan Erdoğan'ın önümüzdeki Pazartesi günü Kahire Üniversitesinde Türkiye'nin bölgenin geleceğine yönelik vizyonunu ortaya koyacağını da bildiren Kalın'ın bu vizyonun "işgale, otoriteryalizme ve diktatörlüğe dayanmadığını" söylediği de kaydedildi.



Başbakan Erdoğan'ın Ortadoğu'nun en popüler lideri olduğunu yapılan kamuoyu yoklamalarının gösterdiğini yazan gazete, Amerika'nın Leigh Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörü olan Henri Barkey'in de, "Türkiye'nin bölgesel liderlik için uğraştığını, ABD'yi bölgedeki en yakın iki müttefikinden birini seçmeye zorladığını, bu anlamda Türkiye'nin büyük oynadığını, ama kendinden de son derece emin olduğunu" söylediğini de aktardı.



