Wall Street Journal: Beyaz Saray, Türklerin Brunson'ı serbest bırakma teklifini kabul etmedi

T24

Wall Street Journal (WSJ), Beyaz Saray’ın Halkbank’a yönelik milyar dolarlık ABD cezalarının affedilmesi karşılığında ABD’li papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasına dair Türk teklifini reddettiğini iddia etti.

WSJ'ye göre ABD yönetimi, Türkiye'den haklarında 'terör' suçlaması bulunan diğer ABD vatandaşları ile ABD hükümeti için çalışan 3 Türk vatandaşının da serbest bırakılmasını talep etti.

Habere göre Washington, Ankara'ya, Halkbank'ın cezaların kaldırılması ihtimalini görüşmeden önce ABD yasal sürecine tam anlamıyla uyması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü bu konuda yorum yapmayı reddetti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de WSJ'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Ek yaptırımların habercisi olabilir

WSJ’nin Michael C. Bender imzalı haberine göre, Türkiye’den gelen teklifin reddedilmesi, ABD’nin bu hafta içinde Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulamasıyla sonuçlanabilir. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de geçen hafta yaptığı açıklamada, Brunson’ın bırakılmaması halinde yeni yaptırımların yolda olduğunu söylemişti.

WSJ’ye konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de, “Gerçek bir NATO müttefiği, Brunson’ı ilk etapta tutuklamazdı” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 2 yıla yakın tutukluluğun ardından ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan başvurular, Türk mahkemelerince reddedilmişti. Son ret kararı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelmişti.