Brunson'ın tahliye talebi bir kez daha reddedildi

Ankara-Washington hattında gerginliğe sebep olan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi.

İzmir’de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedilmişti.

Üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görüştüğü bu talep, yine reddedildi.

Ne olmuştu?

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi daha önce de mahkemece reddedilmişti.