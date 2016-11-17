Wall Street Journal: Bekir Bozdağ, ABD ziyaretinde Reza Zarrab'ın serbest bırakılmasını talep etti

Wall Street Journal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde, ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya gelerek kara para aklama, İran ambargosunu delmek ve dolandırıcılık suçlarından tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab'ın davasında 'delil sunulamaması' gerekçesiyle serbest bırakmasını talep ettiğini yazdı.

Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesi dosyasını götürmek için 25 Ekim'de gittiği ABD'nin Washington eyaletinde ABD Adalet Bakanı Lynch'le toplantı gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in çevirisine göre, WSJ'de Nicole Hong imzasıyla yayımlanan haberde, toplantıda Zarrab'ın serbest bırakılması talebinin de gündeme geldiği öne sürüldü.

New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, dün davanın görüldüğü mahkemeye verdiği dilekçede, AKP hükümetini, "Sarraf davasına müdahale etmekle" suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’la görüşmesinde Sarraf konusunu açmasına ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Washington’da ABD Adalet Bakanı ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğinini söylemesine dikkat çeken Bharara, dilekçesinde delillerin Türk makamlarıyla paylaşılması isteğine karşı çıktı.



Deliller arasında Sarraf'ın 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk poperasyonunun polis fezlekesi de var. Bharara bu delillerin zaten Türkiye hükümetinde var olduğunu ve delillerin ülke dışına çıkarılması gerekmediğini dile getirdi.

Rıza Sarraf davasında ne olmuştu?

17 Aralık 2013'te 61. Türkiye Hükümeti kabine üyesi dört bakan ile üç bakan çocuğunun olduğu kişiler hakkında "rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada işadamı Rıza Sarraf da gözaltına alınmış, 70 gün tutuklu kalmıştı.

Bu kez 19 Mart 2016'da ABD İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkardı ve gözaltına alındı. Sarraf 21 Mart 2016'da Miami'de mahkemece tutuklandı.

Tutuklama açıklamasını New York’un büyük davaları takip eden yıldız başsavcısı Preet Bharara, ulusal güvenlik konularından sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı John Carlin ve FBI Bölge Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez yaptı.

Davada, savcılık her üç şüpheli için ABD’yi dolandırmaktan 5 yıl, İran’a yaptırımları ihlalden 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve karapara aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.

Davada, Sarraf'ın Türkiye'de bulunan şirketlerinin de isimleri yer aldı.