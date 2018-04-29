Wall Street Journal: Apple yeni iPhone'u 12 Eylül'de tanıtacak

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple yeni iPhone'unu tanıtacağı etkinliği 12 Eylül'de düzenleyecek.

Şirketin etkinliğinde üç yeni ürününü tanıtması bekleniyor: Büyük ihtimalle iPhone 8 olacak yeni bir akıllı telefon, OLED (Organic Light Emitting Diode/ Işık Yayan Organik Diyot) ekran ve üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi.

Aynı zamanda bu etkinlikte iPhone 7 ve 7 Plus telefonlarının da güncellenmesi bekleniyor.

Şirketten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eylül ayının başlayacağı Cuma gününe az bir zaman kala henüz Apple'dan resmi davetiyeler de gelmiş değil.

Apple 2017'nin üçüncü çeyreğine dair açıkladığı bilançosunda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iPhone satışlarının yüzde 2 yükselerek 41 milyona çıktığını açıklamıştı.

Wall Street Journal'da haberinde yapılan bir tüketici anketinde ise katılımcılardan, önümüzdeki 90 gün içinde telefon almayı düşünenlerin yüzde 52'sinin iPhone almayı düşündüğü belirlendi.