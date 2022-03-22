Wall Street Journal: ABD, gizlice aldığı Sovyetler yapımı hava savunma teçhizatlarını Ukrayna'ya gönderiyor

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ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın hava saldırılarıyla mücadele kapasitesine artırması için on yıllar önce gizlice aldığı Sovyet yapımı hava savunma teçhizatları gönderme kararı aldığı iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Ukrayna'nın bu ekipmanlarla daha fazla Rus hava saldırısı ve füzelerini savuşturabileceğini ifade etti.

Yetkililerden biri, gönderilecek teçhizatlar arasında kısa menzilli amfibi uçaksavar füze sistemi SA-8'lerin de bulunduğunu belirtti.

ABD'nin bu Sovyet yapımı teçhizatları yıllar önce Rusya ordu teknolojisini incelemek için aldığı belirtildi.

SSCB'nin dağılmasının ardından benzer ekipmanları devralan Ukrayna ordusunun gönderilecek hava savunma teçhizatlarının nasıl kullanılacağını bildiğinin düşünüldüğü aktarıldı.