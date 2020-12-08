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Koronavirüs

Wall Street Journal: ABD Gıda ve İlaç Dairesi bugün Pfizer aşısı hakkında analiz yayımlayacak

08 Aralık 2020 13:53

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bugün Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili olarak iki detaylı analiz sunması bekleniyor. 

Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre, FDA bugün Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısıyla ilgili iki analiz paylaşacak. Analizlerden biri FDA'e bağlı çalışan bilim insanları diğeri ise aşının üreticileri Pfizer ve BioNTech tarafından hazırlanması bekleniyor. 

İki analizde de aşının etkililiğiyle ilgili veriler sunulması bekleniyor. Pfizer, aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu daha önce açıklamıştı. 

FDA, perşembe günü Pfizer aşısının ABD'de kullanım onayı için toplanacak. 

 

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