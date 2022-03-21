Wall Street Journal: ABD, geçen ay içinde Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot füzesi gönderdi

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ABD'nin geçen ay içinde Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot hava savunma sistemi füzesi gönderdiği iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan bir yetkili, transferlerin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husiler'in dron saldırılarından korunması için yapıldığını belirtti.

Suudi Arabistan ordusu, geçen seneden bu yana cephanelerinin çok azaldığını vurgulayarak ABD'den Patriot'lar için füze istiyordu.

Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesiyle birlikte Riyad-Washington ilişkilerinde gerileme yaşanmıştı. Biden, Husiler'i ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkarmıştı ve ülkenin de-facto lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la arasına mesafe koymuş; çeşitli haberlere göre görüşmeyi reddetmişti.

WSJ'ye konuşan kaynaklardan biri, Suudi Arabistan'a gönderilen füzelerin ABD'nin Orta Doğu'daki depolarından birinden gönderildiğini ifade etti.

Kaç Patriot füzesinin Riyad'a verildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.