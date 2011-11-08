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Dünya

Wall Street eylemcileri Washington'a yürüyecek NEW YORK (A.A)

08 Kasım 2011 23:29

-Wall Street eylemcileri Washington'a yürüyecek NEW YORK (A.A) - 08.11.2011 - New York'taki bir parkta ''Wall Street'i İşgal Et'' gösterilerini aylardır sürdüren eylemciler, Washington'a yürüme kararı aldı. Eylemcilerden küçük bir grup, Zucotti Park'tan yarın yola çıkacak ve yaklaşık 2 hafta sonra Washington'a ulaşacak. Yaklaşık 10 kişilik grubun yolda katılanlarla kalabalıklaşması bekleniyor. Grup, 386 kilometrelik yolu yürüdükten sonra 23 Kasım'da Washington'da olmayı hedefliyor. Eylemciler geceleri kamp yaparak geçirecek ya da kendilerini ağırlamaya gönüllü olanların evlerinde kalacak. 23 Kasım günü, ABD Kongresi'nde bir komisyonun Başkan Barack Obama'nın Bush döneminde çıkarılan vergi kesintisini uzatması hakkında karar vermesi için son gün. Göstericiler vergi kesintilerinin sadece zenginlerin işine yaradığını savunuyor.

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