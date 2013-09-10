Wall Street efsanesi Joe Granville vefat etti

Wall Street’te 1981 yılında verdiği ‘her şeyi sat’ emriyle Dow Jones’ta yüzde 2,4’lük düşüşe neden olan ünlü teknik analist Joe Granville, 90 yaşında hayata veda etti.



Wall Street bir efsanesini kaybetti.

1981 yılında verdiği "her şeyi sat" emriyle Dow Jones endeksinde yüzde 2,3’lük düşüşe neden olduktan sonra Wall Street efsanesi haline gelen Joe Granville, 90 yaşında hayata veda etti.

Analist, 1977-78 yıllarında patlak veren krizi ve 2000 yılındaki internet balonunu önceden tahmin etmişti.

Granville, Mart 2008’de Dow Jones’un o zamanki seviyesinden yüzde 27 değer kaybedeceğini tahmin etmiş ve bu tahmininde başarılı olmuştu.