'Wall Street önümüzdeki üç günde yüzde 40 değer kaybedebilir'

Borsalara yönelik tahminleriyle finans dünyasında tanınan ekonomist Tom DeMark, Wall Street’in önümüzdeki 2-3 günde yüzde 40 değer kaybedebileceğini söyledi.

Cnbc-e’nin haberine göre, Tom DeMark, Wall Street borsalarındaki mevcut durumun “1929’da yaşanan ve borsaların dört gün üst üste değer kazandıktan sonra yüzde 48 değer kaybettiği Kara Cuma öncesine benzediğini” belirtti.

'Yüzde 40 değer kaybedebilir'

DeMark, “Piyasalar her gün bir gün önceki seviyeden daha düşük seviyede kapanmaya başladı. Yatırımcılar piyasaların hangi seviyeden kapandıklarına bakarak, ertesi güne daha düşük bir başlangıç bekliyor. Borsalarda işlem hacmi bu şekilde her geçen gün azalıyor. Her gün böyle devam ederse, negatif algı yerleşir ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalar üzerinde bir etkisi olmaz” dedi.

DeMark, “Eğer bu şekilde devam ederse, Wall Street borsaları en yüksek seviyelerinden yüzde 40 değer kaybı yaşayabilir. Yani bu da S&P 500’ü 1100 puan seviyelerine çeker” dedi.

Kara Cuma benzetmesi

DeMark, “Piyasalarda 3 Eylül 1929’da da bugünküne benzer yüksek seviyelere çıkmıştı. Sonrasında devam eden 23 gün içindeyse Dow Jones Sanayi Endeksi’nin dip seviyesine indiği görüldü. 23 günün sonunda, piyasalar dört gün üst üste yükseldikten sonra Kara Cuma olarak bilinen günde yüzde 48 değer kaybetti. Şu anda içinde olduğumuz durum bu günlere çok benziyor. Bu yüzden önümüzdeki iki üç güne çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

1929 yılında yaşanan büyük Wall Street çöküşü olarak bilinen Kara Cuma, ABD ekonomisinin en büyük ekonomik krizi olarak bilinen ve 12 yıl süren Büyük Buhran'ın başlangıcı olarak kabul ediliyor.