-WALKMAN'LER YERİNİ WATCHMAN'E BIRAKIYOR BARCELONA/ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Novero firması, 80'li yıllardan bu yana tüm dünyada milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Walkman'leri, Watchman haline getirdi. Novero'nun geliştirdiği ''Gözlük TV'' ile yolculuk sırasında ya da herhangi bir yerde beklerken video izlemek mümkün. Almanya merkezli Novero, İspanya'nın Barcelona şehinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, yeni ürünü ''Gözlük TV''yi ziyaretçilere tanıttı. Mikro ekranlı gözlük, gerçek hayatta 2 metre mesafeden 30 inclik bir ekranı izlemeye eş değer görüntü imkanı sunuyor. Otobüste, trende, uçakta ya da bir yerde beklerken kullanıbilen gözlük, Kodak tarafından geliştirilen OLED (Organic Light Emitting Diode) ekrana sahip. Dahili oynatıcı, PC ya da MAC uyumu, PAL/NTSC desteği, göze uyarlanabilen lens teknolojisi ve ekranda görüntülebilen menüleri ile dikkat çekiyor. Gözlük, n.vision yazılımı ile görüntülüri PC ya da MAC işletim sistemine otomatik olarak çeviriyor. Yaklaşık 70 gram ağırlığında ve 3,5 mm standart kulaklık ile gelen üründe aynı zamanda 32 GB'a kadar desteklenen 2 GB hafıza ye alıyor. MP4, FVL, WMV, H.264, MPEG-4 formatlarını destekleyen gözlük ile 8 saat kesintisiz video izlemek mümkün. Cihazın, bu yılın bahar aylarında 249 avro tavsiye edilen fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor.