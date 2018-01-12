Walcott, Cenk Tosun'un yeni takım arkadaşı olmaya çok yakın

Milli futbolcu Cenk Tosun transferiyle gümdemde olan Everton, Arsenal'da forma şansı bulamayan İngiliz yıldız Theo Walcott için girşimde bulundu.

Sky Sport'un haberine göre; Walcott'un da daha önceden çalıştığı Sam Allardyce ile yeniden çalışma fikrine sıcak bakıyor.

Menajer Sam Allardyce da Walcott ile ilgilendiklerini doğruladı. İngiliz basınına göre Dünya Kupası öncesi yeniden İngiltere Milli Takımı'na girmek isteyen Walcott da oynayabileceği bir takım olan Everton'a imza atmaya çok yakın.

Walcott'un Arsenal ile 2019'a kadar sözleşmesi devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun devre arasında Premier Lig'den başka bir kulübe transfer olmak istediği belirtiliyor.