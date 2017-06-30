Wagenknecht'ten Türkiye'ye DİTİB eleştirisi

"Alman Ordusu yurt dışındaki askeri misyonlara katılmamalı, silah ihracatı durdurulmalı ve mültecilerin ülkeye kabul edilmesine sınır çekilmeli:" Sol Parti'nin başbakan adayı Sahra Wagenknecht DW'ye verdiği mülakatta partisinin duruşunu açık bir şekilde gözler önüne serdi.

DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl ile sunucu Jafaar Abdul Karim'in birlikte yaptığı mülakatla Wagenknecht, DW'nin 24 Eylül seçimlerinde partilerin başbakan adayları ile yaptığı söyleşi serisinin ilk konuğu oldu.

Federal hükümete Suudi Arabistan eleştirisi

Almanya'nın dünya üzerindeki savaşlardan uzak durması gerektiğini kaydeden Wagenknecht, Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye de Almanya'nın müdahil olmaması gerektiğini söyledi. Wagenknecht, "Terörle mücadele yürütüyoruz deyip, açık bir şekilde terörü desteklediğini söyleyenlere silah ihracatı yapmak bana dürüstçe gelmiyor" dedi.

Sol Parti'nin liste başı adayı Sahra Wagenknecht, Suudi Arabistan'a ilişkin olarak da sert açıklamalar yaptı. Wagenknecht, "Suudi Arabistan bu konuda feci bir rol oynuyor, sadece Suriye'de savaşın tarafı değil, aynı zamanda kanıtlanabilir şekilde Suriye'deki radikal İslamcı örgütleri de destekliyor" dedi.

Wagenknecht, Almanya'nın sınırsız bir şekilde mülteci alamayacağı görüşünü de yineledi. Wagenknecht'in bu görüşü, kendi partisi içinde de eleştiri oklarının hedefi olmasına neden olmuştu. DW ile mülakatında Wagenknecht, "En yoksullara, insanlara kapılarımızı açarak yardım etmiş olmuyoruz. Zira en yoksullar zaten buraya gelemiyor. Bu nedenle yerinde yardım etmenin önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Wagenknecht bu bağlamda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci politikasını da eleştirdi. Wagenkncht, "Merkel, diğerlerini de etkileyen kararları hep tek başına aldı. Avrupa'da ortaklık çerçevesinde bu şekilde hareket edilemez" dedi.

Türkiye eleştirisi

Sahra Wagenknecht Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da sert şekilde eleştirdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk hükümeti tarafından doğrudan kontrol edildiğini söyleyen Sol Partili politikacı, "Camilerde nefret vaazı veren, entegrasyon karşıtı bazı örgütleri özellikle de devletin parasıyla desteklerken dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin DİTİB, Türk hükümeti ve Erdoğan tarafından doğrudan kontrol edilen kurumlardan biri" dedi. Sol Partili politikacı G20'ye katılmak üzere Hamburg'a gelecek olan Erdoğan'ın Almanya'da miting düzenlemesine de karşı çıktı. Federal hükümet de Erdoğan'ın bu yöndeki talebini geri çevirmişti.

Sol Parti hükümette yer almak istiyor mu?

Sol Parti'nin başbakan adayı ve meclis grup başkanı Sahra Wagenknecht, bugüne kadar muhalefette yer alan partisinin hükümet sorumluluğu almaya da hazır olduğunu söyledi.

Sol Parti yaklaşık 3 hafta önce, Hannover'de düzenlenen parti kurultayında çoğunluğu Wagenknecht'in görüşlerini yansıtan seçim programını kabul etmişti. Seçim programında, delegeler seçimlerden sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile bir koalisyona karşı olduklarını açıklamıştı. Wagenknecht, "Hükümette yer almak istiyorum ama neoliberal politikalara ortak olmak istemiyorum. Vahşi hayvan kapitalizmin inşasında rol almak istemiyorum" dedi.

Sol Parti'nin önde gelen isimlerinden Oskar Lafontaine'le evli olan Sahra Wagenknecht, söyleşide Twitter hesabını kendisinin yönettiğini, Facebook'ta ara sıra paylaşımlarda bulunduğunu ve bazı sosyal medya aktivitelerini ise yardımcılarının yönettiğini söyledi.

Wagenknecht, ıssız bir adaya düşecek olsa yanına hangi politikacıyı almak isteyeceği sorusuna "liberal Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner" yanıtını verdi. Onunla hiçbir ortak noktası olmadığını belirten Wagenknecht, bu yüzden en az tartışmayı da muhtemelen onunla yaşayacağını ifade etti.

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Jens Thurau