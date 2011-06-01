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Spor

WADA TÜRKİYE'NİN LİSANSINI ASKIYA ALDI ANKARA (A.A)

01 Haziran 2011 13:37

-WADA TÜRKİYE'NİN LİSANSINI ASKIYA ALDI ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Dünya Antidoping Ajansı (WADA), Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Türkiye Doping Kontrol Merkezinin lisansını askıya aldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener, yaptığı açıklamada, WADA'nın lisansın askıya alınmasına yönelik yazısının kendilerine ulaştığını söyledi. Yazıda, inceleme sonuçlanıncaya kadar lisansın askıya alındığının yer aldığını belirten Erdener, ''Herhangi bir süre belirtilmemiş. Zaten bu, süreç içinde beklenen bir durumdu. Bizden dokümanlar istemişlerdi. Onları gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz'' diye konuştu. Doping Kontrol Merkezi, şubat ayında başta Fenerbahçe'nin ABD'li eski basketbolcusu Diana Taurasi'nin de aralarında bulunduğu 4 sporcunun analiz sertifikaları hatalı olduğu gerekçesiyle geri çekmişti.

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