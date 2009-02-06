‘W’ yine ‘V’ oldu

DTP’nin Van'da propaganda amaçlı kullandığı seçim otobüsünün üzerine `W' harfi ile yazdığı DTP WAN yazısını değiştirdi.





Demokratik Toplum Partisi (DTP), Van'da propaganda amaçlı kullandığı seçim otobüsünün üzerine `W' harfi ile yazdığı DTP WAN yazısını değiştirdi. Emniyet tarafından yapılan suç duyurusundan sonra savcılık `W' ve Kürtçe konuşmalar nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatmıştı.



DTP'nin belediye başkan adayı Bekir Kaya'nın tanıtımı için Van'da yaptığı mitingde seçim otobüsünün üzerinde bulunan `W' harfli `DTP WAN' yazısı ve yapılan Kürtçe konuşmalar soruşturma konusu olmuştu. Emniyet, mitingin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine de savcılık Siyasi Partiler Kanunu'nun 81'inci maddenin c fıkrasındaki, propaganda çalışmalarında Türkçe dışında herhangi bir dil kullanılamayacağı yönündeki hükme istinaden soruşturma başlattı.



Van DTP yönetimi de otobüsün üzerinde bulunan ve soruşturmalık olan `W' ile yazılı DTP WAN yazısını değiştirdi. Van'ın Başkale İlçesi'nde belediye başkan adayı İhsan Güler'in tanıtımı için giden DTP'li yöneticiler, düzeltilmiş `DTP Van' yazılı otobüsten partililere hitap etti.

