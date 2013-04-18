'W' tahliye oldu

Yedi yıl önce 'V' yerine 'W' yazıldığı için toplatılan Kuzey Doğu Anadolu gazetesinin 'tutuklu nüshaları' barış ikliminin hakim olmasıyla serbest bırakıldı.

Akşam gazetesinden Fakir Yılmaz’ın haberine göre 7 personel, 6 sayfalık gazeteyi her gün çıkarıp, kapı kapı dolaşarak ücretsiz dağıttı. İlanlarla ayakta durmaya çalışarak Ardahanlının sesi oldu.



Matbaadan emniyete

Ancak 19 Mart 2006'daki dağıtım yapılan nüshalara, polis tarafından sakıncalı bulunarak el konuldu. Ardından ofise giden polis, dağıtım sırasını bekleyen diğer nüshaları derdest edip emniyete götürdü.

Gazete, Demokratik Toplum Partisi'nin Nevruz Bayramı için verdiği ilanda V yerine W harfini kullanmakla suçlanıyordu. Ardahan Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla gazete sanık sandalyesine oturtuldu. Nüshalar, adli emanete alındı. Gazete sahibi Selmi Yılmaz, birkaç ay sonra davanın takibini bile bıraktı.

Önceki sabah gazetenin kapısı çalındı. Selmi Yılmaz, kapıyı açtığında karşısında polisleri bulunca tedirgin oldu. Ancak polisler bu kez almak için değil, vermek için gelmişti ve 7 yıl önce toplanan nüshalar imza karşılığı teslim edildi.



Sanık 'W'nun beraatine

Çözüm süreciyle esen rüzgarlar, Ardahan'da da iklimi değiştirmiş, sanık 'W' yargılamanın sonunda beraat etmişti. Mahkeme Kuzey Doğu Anadolu gazetesinin 'tutuklu' sayılarının tahliyesine karar verince, polis de eski nüshaları sahibine teslim etti. 7 yıl önce sahibinin ellerinden zorla alınan 261 adet sararmış gazete, yine polislerce sahibine teslim edildi.

Selmi Yılmaz bu sevinci dün okurlarıyla paylaştı. Kuzey Doğu Anadolu gazetesi, "Çözüm süreci gazetemize de uğradı" manşetiyle çıktı. Manşette "Gazetemizin 7 yıl önce toplatılan sayısı, bugünkü sayıyla birlikte okurlarıyla buluşuyor. Yedi yıl önce bastığımız ancak ülkeye ve insanlarına ağır bedeller ödeten o dönemin saçma ve yasakçı yasaları gereği "W" harfi yüzünden toplatılan gazetemiz bugünkü sayımızla okurlarımıza hediyedir" ifadeleri kullanıldı.



O günlerden bugünlere

Kararın mutluluğunu yaşayan Selmi Yılmaz, duygularını “ Çözüm süreci basın özgürlüğüne de uğradı. Polisleri birden karşımda görünce tedirgin oldum. İşin aslı ortaya çıkınca endişem, sevince dönüştü.O günlerden bugünlere geldik.” sözleriyle anlattı.



Barış İstemişti

"Newroz Şölenine Davet" başlıklı ilan gazetede 19 Mart 2006'daki sayısında yayımlandı. İlanda "Newroz, savaşa karşı kutsal bir barışı, şovenizme ve milliyetçiliğe karşı kardeşliği, baskı ve inkara karşı, emeği savunanların bayramıdır. Dili, dini farklı olsa da Newroz senin de bayramındır..." ifadeleri yer alıyordu. Savcı, ilandaki "W" harfini "tehlikeli" bulmuştu.