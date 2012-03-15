W otel kaçamağı

T24- Yaklaşık bir haftadır görüşen manken Ebru Şancı ile Galatasaraylı Fernando Muslera, önceki akşam W Hotel’de düzenlenen partiye birlikte katıldı.

Hürriyet'in haberine göre, öldürülen Libya devrik lideri Muammer Kaddafi’nin küçük oğlu Saif’le yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Ebru şancı, yeni heyecanı yeşil sahalarda buldu. şancı, bir haftadır Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile görüşüyor. ıkili, önceki akşam W Hotel’de yapılan Richie Rich partisine de birlikte katıldı.

Derbi öncesi stres attı

Otele ayrı ayrı girip içeride buluşan şancı ve Muslera, geç saatlere kadar birlikte eğlendi. Cumartesi günkü Fenerbahçe derbisi için bugün takımla birlikte kampa girecek olan yıldız futbolcu, zorlu kamp süresi öncesi şancı ile stres attı. ıkili, birlikte görüntülenmemek için mekandan yine ayrı ayrı çıktı.