T24 LogoT24 Logo
Magazin

W otel kaçamağı

Yaklaşık bir haftadır görüşen manken Ebru Şancı ile Galatasaraylı Fernando Muslera, önceki akşam W Hotel’de düzenlenen partiye birlikte katıldı.

15 Mart 2012 08:42

T24- Yaklaşık bir haftadır görüşen manken Ebru Şancı ile Galatasaraylı Fernando Muslera, önceki akşam W Hotel’de düzenlenen partiye birlikte katıldı.

 

Hürriyet'in haberine göre, öldürülen Libya devrik lideri Muammer Kaddafi’nin küçük oğlu Saif’le yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Ebru şancı, yeni heyecanı yeşil sahalarda buldu. şancı, bir haftadır Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile görüşüyor. ıkili, önceki akşam W Hotel’de yapılan Richie Rich partisine de birlikte katıldı.

Derbi öncesi stres attı 

Otele ayrı ayrı girip içeride buluşan şancı ve Muslera, geç saatlere kadar birlikte eğlendi. Cumartesi günkü Fenerbahçe derbisi için bugün takımla birlikte kampa girecek olan yıldız futbolcu, zorlu kamp süresi öncesi şancı ile stres attı. ıkili, birlikte görüntülenmemek için mekandan yine ayrı ayrı çıktı.      

 

ETİKETLER

mankenEbruŞancıGalatasaraylıFernandoMusleraW hotel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24