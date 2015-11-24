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Ekonomi
Deutsche Welle

VW'ye ikinci soruşturma şoku

Braunschweig Savcılığı Volkswagen hakkında ikinci bir soruşturma başlattı. VW, bu kez emisyon değerlerini manipüle ederek vergi kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla karşı karşıya.

24 Kasım 2015 18:14


Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) başı dertten kurtulmuyor. Son olarak Braunschweig Savcılığı'nın şirket hakkında dizel motorlu otomobillerde emisyon değerlerini manipüle ederek "vergi kaçakçılığı yapmak" iddiası ile soruşturma başlattığı bildirildi.

Savcılık Sözcüsü, soruşturmanın beş VW çalışanına yönelik olduğunu duyurdu. Düşük emisyon değerlerinin düşük oranda vergi ödenmesine yol açtığı, VW skandalından etkilenen otomobillerin sayısının çok fazla olması nedeniyle oluşan zararın 'hiç de küçük olmadığı' belirtildi. Yetkililer ilk etapta vergi kaçakçılığı üzerinde durduklarını, ancak soruşturmanın kapsamının yolsuzluğa kadar uzanabileceğine dikkat çekti.

İlk soruşturma sürüyor

Dizel motorlu otomobillerdeki emisyon değerlerinin düşük gösterildiğinin ortaya çıkması sonrasında Volkswagen hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmada da Volkswagen çalışanları zan altında. Savcılığın verdiği bilgilere göre, 'ikiden fazla fakat ondan az' sayıda VW çalışanı hakkında soruşturma sürüyor.

VW, eylül ayında dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu araçta emisyon değerlerini düşük gösteren yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti. Şirketin sadece Avrupa'da sekiz milyon aracı geri çağırması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Braunschweig Savcılığı VolkswagenAlmanVolkswagenBraunschweig SavcılığıSözcüsüAvrupaDeutsche Welle Türkçe AFP/RtrBÖ/BD

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