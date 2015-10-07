'VW'de skandalın faturası işçiye mi kesilecek?'

Volkswagen CEO'su Matthias Müller çalışanlarıyla bir toplantı yaptı ve

emisyon skandalının firmaya yükünün ağır olacağına dair personelini uyardı.

Neue Osnabrücker Zeitung'un bu toplantıyla ilgili yorumu şu şekilde:

"Volkswagen'da ağır bir hava var. Çalışanların çoğu, bir grup menajer

ve

teknikerin işlediği suçun ceremesini çekmekten haklı olarak korkuyor.

Bu

skandalın ucu hâlâ açık. Eğer milyarlarca euro ve yüzbinlerce müşterinin

güveni kaybedilecek olursa bunu nihayetinde birilerinin ödemesi gerekecek.

Bu da şimdiye kadar mutlak güvenceli işlerin kaybedilmesi tehlikesinden

başka bir anlama gelmiyor. Skandalın üstesinden gelebilmek için yoğun bir

tasarrufa gidilmesi dolayısıyla ücretlerin hissedilir

derecede düşürülmesi

tehdidi de var. Şirketin yeni şefi Müller'in

gerçekçi, açık ve dürüst bir biçimde

işçiye gitmesi haneye olumlu bir not olarak düşülebilir. Şirketin uzun yıllardır

çalışanı olması sebebiyle taraflı ve ürkek davranacağına dair emareler

şimdiye kadar görülmedi."

Hannover'de yayımlanan Neue Presse gazetesinin konuyla ilgili yorumunda

şu satırları okuyoruz:

"Volkswagen yeni CEO'su Wolfsburglu şirketin yönetimini olabilecek en

elverişsiz zamanda üstlendi. Dizel motorlu araçlarda emisyon gazlarında

yapılan manipülasyon nedeniyle otomobil üreticisinin itibarı ağır hasar gördü

Bununla birlikte skandalın en sonunda şirkete maliyetinin ne olacağı

tamamen belirsiz. Ödenecek cezalar, donanımda yapılacak değişiklikler, ciro

düşüşü… Tüm bunların toplamı iki haneli milyarlık bir meblağı bulabilir. Müller

sinmek yerine ileriye doğru kaçıyor ve personelini zor zamanlara hazırlıyor.

Ama bu krizi Volkswagen çalışanlarının sırtına yüklememe isteği içinde

olduğunu da beyan ediyor. Personele bu işaretin verilmesi zorunlu. Zira

çalışanların desteği ve güveni olmadan kimse bu dev şirketi yeniden yoluna

sokamaz."

Ulm'de yayımlanan Südwest Presse de Volkswagen'ın bir yenilenmeye

gitmesi gerektiğini vurguluyor, yorumunda:

"Volkswagen'da birçok değişikliğe ihtiyaç var. Düzeltmeler arasında

bağımsız bir işletme temsilciliği ve denetleme kurulu oluşturulması önemli.

Bu nedenle eski mali yönetici Hans Dieter Pötsch'ün en üst denetçi

yapılması ve Porsche şefi Matthias Müller'in Volkswagen'ın tepesine

getirilmesi kötü işaretler. Her ikisi de şirkette yetişmiş şahıslar.

Volkswagen'ın kenarda olanlara daha fazla alan sağlaması gerek ki yeni bir

şirket kültürü ortaya çıkabilsin. Kadınların nihayet tepe yönetim katına

taşınması lazım. Volkswagen'ın kendini bir parça yenilemesi ve ailelerin

iktidarını sınırlandırması zorunlu. Şirketi, Avrupa'nın en büyük otomobil

üreticisi yapan şeyin ne olduğu hatırlanmalı: Kalite."

Basın turumuzu Esslinger Zeitung'un konuyla ilgili yorumu ile noktalıyoruz:

"Volkswagen'ın değeri ne kadar eder? Milyon kez yapılan hilenin şirkete ne

büyüklükte bir maddi zarar getireceğini ve bunun şirketin bünyesine nasıl

yansıyacağını kimse tahmin edemiyor. Halihazırda bunun için ayrılan 6,5

milyar euroluk meblağ yeterli olmayacak. Dünya çapında yaklaşık 600 bin

çalışanın kendilerini kan, ter ve gözyaşı yıllarına hazırlaması gerekecek.

Akıllı yatırımcı Volkswagen hisselerinden uzak duracak. Kağıtlar artık

sadece kumarbazlar ve fazla parası olup da kaybetmekten çekinmeyen

insanlar için. Aynı şekilde kumarhaneye de gidip rulet oynayabilirler. Orada

kazanma şansları bundan daha az olmaz."

