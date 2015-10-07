'VW'de skandalın faturası işçiye mi kesilecek?'

Volkswagen CEO'su Matthias Müller çalışanlarıyla bir toplantı yaptı ve
emisyon skandalının firmaya yükünün ağır olacağına dair personelini uyardı.
Neue Osnabrücker Zeitung'un bu toplantıyla ilgili yorumu şu şekilde:
"Volkswagen'da ağır bir hava var. Çalışanların çoğu, bir grup menajer
ve
teknikerin işlediği suçun ceremesini çekmekten haklı olarak korkuyor.
Bu
skandalın ucu hâlâ açık. Eğer milyarlarca euro ve yüzbinlerce müşterinin
güveni kaybedilecek olursa bunu nihayetinde birilerinin ödemesi gerekecek.
Bu da şimdiye kadar mutlak güvenceli işlerin kaybedilmesi tehlikesinden
başka bir anlama gelmiyor. Skandalın üstesinden gelebilmek için yoğun bir
tasarrufa gidilmesi dolayısıyla ücretlerin hissedilir
derecede düşürülmesi
tehdidi de var. Şirketin yeni şefi Müller'in
gerçekçi, açık ve dürüst bir biçimde
işçiye gitmesi haneye olumlu bir not olarak düşülebilir. Şirketin uzun yıllardır
çalışanı olması sebebiyle taraflı ve ürkek davranacağına dair emareler
şimdiye kadar görülmedi."
Hannover'de yayımlanan Neue Presse gazetesinin konuyla ilgili yorumunda
şu satırları okuyoruz:
"Volkswagen yeni CEO'su Wolfsburglu şirketin yönetimini olabilecek en
elverişsiz zamanda üstlendi. Dizel motorlu araçlarda emisyon gazlarında
yapılan manipülasyon nedeniyle otomobil üreticisinin itibarı ağır hasar gördü
Bununla birlikte skandalın en sonunda şirkete maliyetinin ne olacağı
tamamen belirsiz. Ödenecek cezalar, donanımda yapılacak değişiklikler, ciro
düşüşü… Tüm bunların toplamı iki haneli milyarlık bir meblağı bulabilir. Müller
sinmek yerine ileriye doğru kaçıyor ve personelini zor zamanlara hazırlıyor.
Ama bu krizi Volkswagen çalışanlarının sırtına yüklememe isteği içinde
olduğunu da beyan ediyor. Personele bu işaretin verilmesi zorunlu. Zira
çalışanların desteği ve güveni olmadan kimse bu dev şirketi yeniden yoluna
sokamaz."
Ulm'de yayımlanan Südwest Presse de Volkswagen'ın bir yenilenmeye
gitmesi gerektiğini vurguluyor, yorumunda:
"Volkswagen'da birçok değişikliğe ihtiyaç var. Düzeltmeler arasında
bağımsız bir işletme temsilciliği ve denetleme kurulu oluşturulması önemli.
Bu nedenle eski mali yönetici Hans Dieter Pötsch'ün en üst denetçi
yapılması ve Porsche şefi Matthias Müller'in Volkswagen'ın tepesine
getirilmesi kötü işaretler. Her ikisi de şirkette yetişmiş şahıslar.
Volkswagen'ın kenarda olanlara daha fazla alan sağlaması gerek ki yeni bir
şirket kültürü ortaya çıkabilsin. Kadınların nihayet tepe yönetim katına
taşınması lazım. Volkswagen'ın kendini bir parça yenilemesi ve ailelerin
iktidarını sınırlandırması zorunlu. Şirketi, Avrupa'nın en büyük otomobil
üreticisi yapan şeyin ne olduğu hatırlanmalı: Kalite."
Basın turumuzu Esslinger Zeitung'un konuyla ilgili yorumu ile noktalıyoruz:
"Volkswagen'ın değeri ne kadar eder? Milyon kez yapılan hilenin şirkete ne
büyüklükte bir maddi zarar getireceğini ve bunun şirketin bünyesine nasıl
yansıyacağını kimse tahmin edemiyor. Halihazırda bunun için ayrılan 6,5
milyar euroluk meblağ yeterli olmayacak. Dünya çapında yaklaşık 600 bin
çalışanın kendilerini kan, ter ve gözyaşı yıllarına hazırlaması gerekecek.
Akıllı yatırımcı Volkswagen hisselerinden uzak duracak. Kağıtlar artık
sadece kumarbazlar ve fazla parası olup da kaybetmekten çekinmeyen
insanlar için. Aynı şekilde kumarhaneye de gidip rulet oynayabilirler. Orada
kazanma şansları bundan daha az olmaz."