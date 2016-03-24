VW ve Porsche 800 bin aracı geri çağırdı



Egzoz emisyon değerlerinde manipülasyon skandalı nedeniyle ağır darbe yiyen otomobil şirketi Volkswagen (VW) ve kardeş şirket Porsche 800 bin aracı daha geri çağırıyor. Aynı üretim özelliklerine sahip VW Touareg ve Porsche Cayenne modellerinin pedal bölümünde bir sorun olasılığı nedeniyle geri çağrıldığı bildirildi.

İki şirketten yapılan açıklamada, şirket içi incelemelerde fark edilen sorun nedeniyle üretimin durdurulduğu, sorunun 2011-2016 yılları arasında üretilen araçları kapsadığı kaydedildi. Açıklamada tamirhanedeki işlemlerin ücretsiz olacağı ve yarım saatten daha kısa süreceği de belirtildi. Almanya'da yaklaşık 58 bin Touareg ve 30 bin Cayenne'in olası sorundan etkilendiği kaydedildi.

Volkswagen, çarşamba günü yaptığı açıklamada da merkezi elektonik sistemdeki sorunlar nedeniyle 177 bin Passat model otomobili geri çağırmıştı.