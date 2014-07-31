VW, Toyota'yı yakaladı



VW ile Toyota arasındaki fark 30 bin araca indi. Açıklanan resmi rakamlara göre, Toyota 2014'ün ilk yarısında 5 milyon 97 bin araç sattı. VW'nin satışı ise aynı dönemde 5 milyon 66 bin oldu. Bu rakama MAN ve Scania tarafından üretilen kamyon ve otobüsler de dahil. ABD'li General Motors 4 milyon 920 bin araçla üçüncü sırada yer alıyor.

VW ve Toyota, 2014 yılında 10 milyon araç satmayı hedefliyor. Bu, şimdiye kadar hiçbir otomotiv şirketinin kaydedemediği bir rakam.

'Unvan çalışanlarımız için önemli'

VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn, mart ayında yaptığı bir konuşmada, "dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını elde etmenin grup çalışanları açısından taşıdığı önemi" vurgulamıştı. Toyota Avrupa Başkanı Didier Leroy ise "unvanı korumak için çılgınca şeyler yapmayacaklarını" açıklamıştı.

Geçen ay VW'nin Fiat'ı satın almak için girişimde bulunduğu iddiası ortaya atılmış, Fiat Başkanı Sergio Marchionne "VW ile birleşme hiç gündemimizde olmadı" açıklamasıyla söylentiyi yalanlamıştı.