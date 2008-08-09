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Yaşam

VW Tiguan fiyatta iddialı

VW markasının Toureg’den sonra tanıttığı ikinci SUV modeli olan Tiguan, 31 bin 500 Euro’dan başlayan iddialı fiyatlarıyla Türkiye'de satılmaya başlandı

09 Ağustos 2008 03:00

Doğuş Otomotiv-Volkswagen Binek Araç, kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi VW Tiguan’ı 31 bin 500 Euro’dan başlayan iddialı anahtar teslim satış fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sundu.

 

3 farklı donanım tipinin yanı sıra 1.4 TSI 150 HP’lik benzinli ve 2.0 TDI 140 HP dizel olmak üzere 2 motorla satılmaya başlanan Tiguan’ın dizel motorlu versiyonunda ise Tiptronik şanzıman seçeneği de sunuluyor. VW Tiguan isteğe bağlı olarak dört tekerlekten çekişli veya sadece önden çekişli olarak da satın alınabiliyor.

Sene sonuna kadar 450 adet VW Tiguan satmayı hedeflediklerini dile getiren Doğuş Otomotiv VW-Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, “Pazardaki rakiplerine oranla daha zengin motor/ şanzıman kombinasyonuna sahip olmasının yanı sıra uygun fiyat ve yüksek standart donanım özellikleriyle ön plana çıkan VW Tiguan’ın Türk müşterilerin gönüllerini fethedeceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.




VW Touareg’e göre daha kompakt çizgilere sahip olan Tiguan, ülkemize biri benzinli toplam iki motor seçeneğiyle ithal ediliyor. 1.4 TSI 150 HP motor seçeneğinde sadece 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunuluyor. Markanın 4 MOTION kodlu 4x4 sisteminin de sunulduğu VW Tiguan 1.4 TSI, sadece Sport&Style donanım versiyonunda önden çekişli olarak da satın alınabiliyor. 2.0 litrelik 140 HP’lik yeni nesil common-rail teknolojili turbo dizel motor seçeneğinde Tiptronic şanzıman isteğe bağlı olarak sunulurken, 6 ileri manuel şanzıman ve 4x4 sistemi standart donanım kapsamında yer alıyor.

 

VW Tiguan 1.4 TSI, 192 km/s’lik son hıza ulaşabilirken, 0–100 km/s hızlanmasını 9.6 sn’de tamamlayabiliyor. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 8.4 litre yakıt tüketen 1.4 TSI motor, VW Tiguan’ın hem ekonomik hem performanslı kullanımına uygun bir çalışma karakteri sunabiliyor. 6 ileri manuel şanzımanlı VW Tiguan 2.0 TDI ise 7.2 litrelik ortalama yakıt tüketimi, 10.5 sn’de gerçekleşen 0–100 km/s hızlanma sonucu ve 186 km/s’lik son hız değerleriyle dikkat çekiyor. Tiptronic şanzımanla donatılan VW Tiguan 2.0 TDI ise 0’dan 100 km/s’ye 10.7 sn’de ulaşırken, 100 km’deki 7.5 litrelik yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

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