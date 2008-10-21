VW Scirocco bayilerde

VW’nin sportif modeli Scirocco sonunda ülkemizde de satışa sunuldu. Güçleri 160–200 HP arasında değişen benzinli ve dizel motorlara sahip aracın fiyatı 29 bin Euro’dan başlıyor.

Volkswagen’in 34 yıllık bir aradan sonra ürettiği wagon-coupe olarak adlandırdığı Scirocco 1.4 TSI 160 HP ile 2.0 TFSI 200 HP motor seçenekleri ve 6 ileri manuel ya da Tiptronic şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek.

1.4 TSI motoru 160 HP güç üreten Scirocco bu motorla 0’dan 100 km/s’ye 8.0 saniyede çıkarken 218 km/s son hıza ulaşabiliyor. 2.0 TFSI motorda ise hızlanma süresi 7.2 saniyeye gerilerken son sürat 235 km/s’ye yükseliyor.





Sportline ve Sportline Plus paketleri bulunan Scirocco’da manuel vitesli 1.4 TSI 160 HP Sportline versiyonu 29.000 Euro fiyat etiketine sahip.

Tiptronic şanzıman tercih edildiğinde 31.000 Euro’ya yükselen fiyat 2.0 T FSI manuel versiyonunda 38.500 Euro’dan başlayıp aynı motorun Sportline Plus Tiptronic versiyonunda ise 40.850 Euro’ya kadar çıkıyor.