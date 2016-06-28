Volkswagen manipülasyon skandalında fatura kabarıyor



Alman otomotivcilik şirketi Volkswagen'in (VW) ABD'deki egzoz skandalını tazmin etmesinin tahminlerin üzerindeki bir rakama mal olacağı öğrenildi. Amerikan haber ajansı Bloomberg'in bildirdiğine göre davasız mutabakatın maliyeti 15 milyar doları aşacak.

Geçen hafta mahkeme dışı uzlaşma yoluyla VW tarafından ödenecek tazminatın 10 milyar dolar olacağı bildirilmişti. Bu meblağ egzoz değerleri manipüle edilmiş dizel motorlu taşıt alanlara ödenecek tazminatı da kapsamaktaydı. Alman şirketi skandal nedeniyle 16 milyar Euro'luk ihtiyat ayırmıştı.

San Fransisco'daki mahkeme taraflara nihai uzlaşma planını açıklamaları için salı gününe kadar mühlet tanımıştı. VW şirketi aylardır Amerikan Adalet Bakanlığı ve diğer davacılarla mahkemesiz anlaşma sağlamaya çalışmaktaydı.

Nisan ayından bu yana ayrıntıları üzerinde çalışılan mutabakatın onaylanmasıyla VW'nin ABD'deki adli problemleri çözüme kavuşmuş olmayacak. Hakim Charles Breyer tarafından onaylanması gereken uzlaşma önerisi 2 litre hacmindeki dizel motoruyla donatılmış 480 bin aracı ilgilendiriyor. 3 litrelik dizel motorlu 80 bin aracın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Skandalın kaça mal olacağı meçhul

VW çok daha yüksek maliyete yol açmasından çekindiği için tazminat mutabakatına mahkemesiz varılmasına çalışılıyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de VW aleyhinde sayısız dava açılmıştı. 3 milyar Euro tazminat talep eden 300 dolayındaki hissedar, şirketi Almanya'da mahkemeye vermişti.

ABD'deki araştırmaların ardından Alman tröstü 2015 yılının eylül ayında dizel motorlu araçların çevre testi sırasında çıkardığı zehirli gaz emisyonunu manipüle ettiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Motor komuta ünitesine yüklenen özel yazılımın test sırasındaki egzoz değerlerini normal seyir halindeki emisyonun altında gösterdiği ortaya çıkarılmıştı.