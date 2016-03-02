VW mahkemelik oldu



Volkswagen şirketinin otomobil egzozlarındaki manipülasyonuyla ilgili ilk dava Bochum asliye mahkemesinde başladı. Davacı üniversite profesörü aracını satın aldığı Volkswagen acentesini satış sözleşmesinin iptal edilmesi talebiyle mahkemeye vermişti. Davacı geçen yıl satın aldığı Tiguan tipi aracını manipülasyon nedeniyle acente tarafından geri alınmasını talep ediyor. Aracın iki yıllık şirket garantisi dolmadığı için dava Volkswagen şirketini değil, müşterinin satış sözleşmesi imzaladığı acenteyi muhatap alıyor.

AP araştırma komisyonu da devrede

Volkswagen şirketinin yol açtığı manipülasyon skandalı Avrupa Parlamentosu özel araştırma komisyonunun da gündeminde. Komisyon bir yıl boyunca skandalın nedenlerini bulmaya çalışacak. Volkswagen şirketinin yıllardır sürdürdüğü manipülasyonda Avrupa Birliği ve Almanya'nın hata payı olup olmadığı araştırılacak. Parlamento komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ve ulusal makamların, skandalın ortaya çıkarıldığı 2015 yılının eylül ayından önce de dizel motorlu Volkswagen'lerin egzoz testistinde manipülasyon yapıldığından haberi olup olmadığını ortaya çıkarmakla görevlendirilmişti.