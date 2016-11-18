VW işçi sayısını 30 bin azaltacak

Avrupa'nın en büyük otomotivcilik kuruluşu olan Volkswagen'in (VW) bütün dünyadaki tesislerinde çalışanların sayısında 30 binlik azaltma yapacağı öğrenildi. Şirket yönetimiyle işyeri temsilciliği arasında varılan anlaşmaya göre VW işletme maliyetlerini 2021 yılına kadar 3,7 milyar Euro azaltmayı hedefliyor. Reuters haber ajansının edindiği bilgilere göre Almanya'daki işletmelerinde çalışanların sayısını 23 bin azaltacak olan VW elektrikli otomobil üretimi için ise 9 bin kişilik istihdam kapasitesi yaratacak.

Şirket sözcüsü ajans haberlerine yansıyan rakamları yorumlamadı ve VW'nin yeniden yapılanma planının Pazartesi günü Wolfsburg'daki şirket merkezinde açıklanacağını söyledi. Basın konferansına holdingde yüzde 20'lik hissesi olan Aşağı Saksonya'nın eyalet başbakanı Stephan Weil'ın da katılması bekleniyor.

VW kurtuluşu geleceğin teknolojilerinde arıyor

VW'yi gençleştirme planının aylardır süren hazırlık çalışmaları 60 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. VW modellerinin satışından elde edilen gelirin toplam satış hasılatının çok düşük bir oranında takılıp kalması, rakiplerinin kârlılıkta VW'yi geride bırakmasına yol açmıştı. Birim başına kârın arttırılabilmesi ve elektrikli otomobil imalatının daha geniş bir tabana yayılabilmesi için milyarlarca Euro'luk yatırım yapacak olan VW dizel skandalının şokunu da atlatmaya çalışıyor. Şirket yönetimi kârın sermayeye oranını 2021 yılına kadar yüzde 4'e, 2050 yılına kadar ise yüzde 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Bir önceki tasarruf planına göre, VW'nin maliyeti 2,5 milyar euro düşürmeyi hedeflediğini belirten işyeri temsilciliği başkanı Bernd Osterloh yönetim kurulundan yatırımların ve Almanya'daki tesislerde kapasite kullanımının arttırılmasını talep etti. VW bütün dünyadaki 30 fabrikasında toplam 200 bin kişi çalıştırıyor. Yurt dışındaki personel indiriminden en çok Kuzey Amerika ve Brezilya'daki tesislerin etkilenmesi bekleniyor.

Wolfsburg ve Zwickau'da elektrikli otomobil imal edilecek

Egzoz skandalı nedeniyle dizel motorlu araçlardan umudunu kesen VW yönetimi üretimi geniş ölçüde elektrikli otomobillere kaydırmayı planlıyor. İçten yanmalı motorların imalatlı elektrikli motordan çok daha fazla işgücü gerektirdiği için şirket felsefesindeki değişikliğin personelden tasarruf edilmesine yardımcı olacağı belirtiliyor. VW dizelden çıkıştan en çok etkilenecek olan yerli üretim tesislerinde elektrik motoru ve akü imalatına ağırlık verecek. Yılda 20 milyar Euro'luk yatırım yapan VW'nin beş yıllık yatırım bütçesi küçültülecek ve yatırım programında ağırlık geleceğin teknolojilerine verilecek.

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DW, Reuters/AG, BÖ