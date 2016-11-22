VW 'elektrikliyle' büyüme azminde

Avrupa'nın en büyük otomotivcilik şirketi Volkswagen (VW) tarihinin en köklü değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Şirket dijital mobillik hizmetleri ve elektrikli otomobillerle bu sanayi branşındaki ilerlemeye ayak uydurmaya çalışıyor. VW'nin marka müdürü Herbert Diess holdingin yükünü çeken ama kâr marjı son derece düşük olan Volkswagen'in otomobilcilikteki değişimin gerisine düşmemesi ve ABD pazarının yeniden kazanılması için kolları sıvadıklarını duyurdu. Diess orta vadeli şirket stratejisi hakkında bilgi verirken, otomotivciliğin ani ve derin bir değişim geçireceğini ve hazırlamakta oldukları dijital platformu 80 milyon kullanıcının hizmetine açarak 2025'e kadar şirkete yılda 1 milyar euro kazandıracaklarını söyledi. VW'nin platformu ‘dijital ekolojik sistem' adıyla park etmekten taşıt sürmeye kadar mobillikle ilgili geniş katma değer arzı sunacak. Şirketin kâr marjı düşük Golf ve Passat modelleri için hazırlanan yenilikler arasında dijitalleşme ve elektrikli motorlar sayesinde maliyetten tasarruf sağlanması da bulunuyor. Marka müdürü Diess VW'nin bu alanda bir an önce rekabet gücüne kavuşması gerektiğini, aksi takdirde önümüzdeki yıllarda şirketin mali durumunun kötüye gideceğini söyledi.

Daha az personel, daha fazla kâr

VW yönetim kurulu geçen hafta küresel personel kapasitesinde 23 bini Almanya'daki tesislerde olmak üzere 30 binlik indirim yapılacağını duyurmuştu. Aşağı Saksonya'nın Wolfsburg kentindeki ana üretim merkezinde çalışanların sayısı önümüzde 4 yıl içinde 17 bin dolayında azalacak.

Şirketin büyük hissedarları arasında yer alan Aşağı Saksonya eyaletinin başbakanı Stephan Weil personel kapasitesindeki indirimin yaşlı işçilerin erken emeklilik uygulamasından ne ölçüde yararlanacaklarına bağlı olduğunu söyledi. Sanayi sektöründeki işgücü kaybının küçümsenemeyecek boyutlara varacağını belirten Weil geleceğin teknolojileri sayesinde yaratılacak ek istihdam sayesinde personel indiriminin 10 bin ile sınırlandırılabileceğini ve VW'nin Aşağı Saksonya'daki 6 fabrikasında elan 105 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Amerikan piyasasının önemi

VW'nin marka müdürü Diess 2025 yılında elektrikli mobillikte dünya lideri olacaklarını ve 2020 yılına kadar satış hasılatındaki kâr marjını yüzde 4'e çıkarmayı planladıklarını açıkladı. VW 2025 yılından itibaren yılda bir milyon adet elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Spor amaçlı taşıt (SUV) modellerini bir kat arttıracaklarını duyuran marka müdürü belli parçaları birden fazla modelde kullanacaklarını ve geçen yıl bu yolla toplam parça sayısını 15 bin dolayında azalttıklarını, motor arzını da daraltacaklarını açıkladı. En alt segmentte çıkaracakları yeni bir modelle bütün piyasalarda kâra geçmeyi planladıklarını belirten VW marka müdürü Diess dizel skandalı yüzünden piyasa paylarının küçüldüğü ABD'de atağa kalkıp büyük elektrikli modellerle Kuzey Amerika piyasasında söz sahibi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

VW Amerikan piyasasında başarılı olacağı umulan elektrik motorlu araçlarını Tennessee eyaletinin Chattanooga kentindeki tesislerinde üretmeyi planlıyor. Egzoz skandalı ABD'de ortaya çıkarılmış ve ‘temiz dizel' adıyla pazarlanan VW modellerinin aşırı emisyon yarattığının öğrenilmesi markanın ABD'deki imajını zedelemişti. Arjantin ve Brezilya'daki tesislerinde de üretim maliyetini düşürmek için tasarruf programı uygulayan VW, Güney Amerika'da imal edeceği yeni modelleri için 2,5 milyar euroluk ek yatırım yapacak.

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DW, dpa/AG, BÖ