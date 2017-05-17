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Ekonomi
Deutsche Welle

VW CEO'su Müller'e 'piyasa manipülasyonu' soruşturması

Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Müller hakkında egzoz skandalının muhtemel mali sonuçlarını yatırımcıdan gizlemiş olabileceği be pşyasayı manüpüle etmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

17 Mayıs 2017 15:49

Stuttgart Savcılığı ‘piyasa manipülasyonu' şüphesiyle Volkswagen (VW) Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller hakkında soruşturma başlattı. Müller'in selefi Martin Winterkorn ile VW Denetleme Kurulu Başkanı Hans-Dieter Pötsch de soruşturma kapsamına alındı. Soruşturma açılmasına Alman Finans Hizmetleri Denetleme Kurulunun 2016 yılında yaptığı suç duyurusu temel oluşturuyor.

Soruşturma, Müller, Winterkorn ve Pötsch'ün Volkswagen AŞ'nin hisse çoğunluğunu elinde bulunduran Porsche Automobil Holding'de (SE) geçmişte ve günümüzde ifa ettikleri görevleri kapsıyor. Savcılıktan yapılan açıklamada ‘manipülasyon yapmakla suçlananlar hakkında, VW tröstündeki dizel motor yazılım manipülasyonun Porsche SE açısından doğurabileceği mali sonuçtan hissedarların gecikmeli haberdar edildiğine dair başlangıç şüphesinin bulunduğu' belirtildi.

Alman ekonomi dergisi ‘Wirtschaftswoche'de Stuttgart Savcılığı'nın ön inceleme başlattığı haberi yer almıştı. Savcılık şubat ayında soruşturma başlatıldığını duyurarak geçen hafta çıkan haberi doğrulamış oldu.

Egzoz skandalı hapis cezasına yol açabilir

Winterkorn döneminde VW yönetim kurulunun mali işlerden sorumlu üyesi olan Pötsch daha sonra Porsche SE yönetim kurulu başkanlığına getirlmişti. Pötsch, Winterkorn ve VW markalar müdürü Herbert Diess hakkında egzoz skandalı bağlamında sermaye piyasası manipülasyonu yapmış olabilecekleri şüphesiyle Braunschweig Savcılığı da ön soruşturma başlatmıştı.

2015 yılında Amerikan makamlarının dizel motorlu milyonlarca VW marka otomobilin azot oksit emisyonunu yapay olarak düşük gösteren bilgisayar yazılımı kullanıldığını ortaya çıkarması Alman şirketini krize sürüklemiş ve aynı yıl şirketin hisseleri önemli oranda değer kaybetmişti. Şirket yöneticilerinin teknik sorundan sermaye piyasasını zamanında haberdar etmeleri gerekmekteydi. Yasalar şirketin borsa değerini etkileyebilecek haberlerin ‘anında' yayınlanmasını şart koşuyor. VW şimdiye kadar bütün kurallara uyulduğunu savunmaktaydı. Manipülasyon suçlamaları doğru çıktığı takdirde VW'nin eski ve görevdeki yöneticilerinin beş yıla kadar hapis ya da yüksek para cezasına çarptırılabilecekleri belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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