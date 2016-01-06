VW Amerikan makamlarıyla uzlaşma ümidinde



Egzoz skandalı yüzünden Amerikan makamlarıyla başı belaya giren Alman otomotivcilik holdingi Volkswagen (VW) skandala yol açan ABD'deki dizel motorlu araçların yeniden donatılmasına resmi onay çıkmasının beklendiğini duyurdu. Volkswagen markasının sorumlu müdürü Herbert Diess Las Vegas'taki teknoloji fuarında yaptığı açıklamada ‘kabul edilebilir bir çözüme ulaşılabileceği ümidinde olduklarını ve Amerikan makamlarıyla ‘yapıcı diyalog' yürüttüklerini söyledi.

VW geçen yılın eylül ayında Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın baskısı üzerine dizel motorlu araçların azot oksit emisyonunun manipüle edildiğini doğrulamak zorunda kalmıştı. 600 bini ABD'de, 2,4 milyonu da Almanya'da olmak üzere bütün dünyada satılan 11 milyon aracın, egzoz testinde doğru miktarı gösteren yeni bilgisayar programıyla donatılması gerekiyor. Kaliforniya Çevre Koruma Ajansı (CARB) VW'nin sunduğu tadilat planlarının incelenmesi için ayrılan süreyi 14 Ocak'a kadar uzatmıştı.

VW Las Vegas teknoloji fuarında elektrik motorlu yeni minibüs modelini tanıtıyor. Tek şarjla 500 kilometre yol kat edebilen ‘Budd-e' adlı minibüsün 2020 yılında piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.