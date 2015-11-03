VW ABD'nin suçlamaları yalanladı



Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'in (VW) emisyon skandalına bir yenisi daha eklendi. Amerikan Çevre Koruma Dairesi (EPA), Alman şirketini yüksek hacimli dizel motorlarının emisyon miktarını manipüle etmekle suçluyor. VW üç litrelik altı silindirli dizel motorlarının emisyon değerlerini de hileli yazılımla düşük gösterdiği şeklindeki iddiayı yalanlayarak büyük dizel motorlarının elektronik beynine yasak yazılım yüklenmediğini duyurdu.

Ancak emisyon değerlerini kasten düşük gösterdiği için VW'nin başına tarihinin en büyük derdini açan EPA'nın bulguları son derece ayrıntılı olduğu için bu iddianın çürütülmesi kolay olmayacak. VW, test sırasında emisyon değerini düşürüp daha sonra normale çeviren bilgisayar programıyla müşterilerini ve yetkili makamları yanıltmıştı.

İki litrelik dizel motorlarda ortaya çıkarılan manipülasyon ABD'den Avrupa ülkelerine de sıçramış ve VW şirketi 8,5 milyon aracı gerçek değerlere döndürmek için geri çağıracağını duyurmuştu. Yüksek hacimli motorlar VW'den başka Audi ve Porsche'nin dizel araçlarında da kullanılıyor. Benzin motorlarını kendi geliştiren Porsche sadece dizel motorlarında VW ve Audi'nin teknolojisini kullanıyor ve bu motorlar spor Porsche'ye uygun şekilde güçlendiriliyor. Porsche'nin adının da skandala karışması, VW tröstünün yeni Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller'in daha önce Porsche'yi yönetmiş olması bakımından önem taşıyor.

Manipülasyona sıfır tolerans

Amerikan Çevre Koruma Dairesi sözcüsü Cynthia Giles, VW'nin büyük dizel motorlarında Amerikalıların soludukları havayı temiz tutma yükümlülüğünü bir kez daha göz ardı ettiğini duyurdu. Test sırasında kasten düşük gösteriler azot oksit emisyonu için ABD'de son derece sıkı kurallar uygulanıyor. VW, ABD'den gelen son iddiayı, durumun aydınlığa kavuşturulması için yetkili daire ile tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu konunun son derece detaylı olduğunu belirten uzmanlar motor yönetiminde emisyonu düşüren her yazalım yasak sayılmadığını ve sadece emisyon analizi sırasında devreye giren yazılımın yasalara aykırı olduğunu belirtiyorlar.

EPA 2014, 2015 ve 2016 model VW Touareg, Porsche ve Audi'ye monte edilen yüksek hacimli dizel motorlarının ABD'deki azot oksit emisyon üst sınırını dokuz kat aştığını saptamış. Emisyon limitini ihlal eden motorla donatılmış Alman otomobillerinden son iki yılda 10 bin adet satılmıştı. Eylül ayında patlak veren emisyon skandalı 80 yıllık VW tröstünü tarihinin en büyük krizine sürüklemişti.