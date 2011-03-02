-VUYANOVİÇ'E KÖŞK'TE RESMİ KARŞILAMA ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Törende Türkiye ve Karadağ'ın ulusal marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından Vuyanoviç, onur kıtasını ''merhaba asker'' diye selamladı. Gül ve Vuyanoviç'in kırmızı halıdaki yürüyüşlerine eşleri Hayrünnisa Gül ve Svetlana Vuyanoviç de eşlik etti. Törene, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Karadağ yetkilileri de katıldı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Vuyanoviç, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecekler ve ortak basın toplantısı düzenleyecekler.