-VUVUZELAYLA ZAYİAT YOK GEYVE (A.A) - 07.08.2010 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir fındık üreticisi, hasat edeceği ürünleri yaban hayvanlarından korumak için vuvuzela nöbeti tutuyor. Akıncılar köyünde yaşayan Kudret Gül, köyün ormanlık bölümünde kalan 8 dönümlük fındık bahçesini korumak için farklı bir yöntem uyguluyor. Gül, 45 günden beri bahçesinde yaban hayvanlarına karşı vuvuzela nöbeti tutuyor. Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adapazarı'nda vuvuzela ile tanıştığını ve uyguladığı bütün yöntemlerin ardından yüksek ses çıkarması nedeniyle vuvuzelayı denemeye karar verdiğini söyledi. Vuvuzelanın yankı yapması nedeniyle yüksek ses çıkardığını ifade eden Gül, şöyle konuştu: ''Bu yıl faydasını gördük, komşularım da memnun. Onlar da dolaşmışlar, arazilerinden memnunlar, çünkü hiç yabani hayvan gelmemiş. Her yıl geliyordu. Köpeklerimiz belirli bir süre uyuyor, yabani hayvanlar da o boşlukta ürünlerimizi talan ediyordu. Bu yıl köpeklerimle beraber vuvuzela ile hiç zayiatımız yok, mahsulümüzü hasat etmenin zamanı geldi, yabani hayvanlara yedirmeden topluyoruz.'' Daha önce tüplü bomba, akülü alarm kullandığını ve gübre yaktığını ifade eden Gül, ''Bütün bunlara rağmen hayvanlar diğer bahçemi bekleyemediğim için bir ağaçtaki ürünleri yemiş. Hiçbir şeyin faydasını göremedik. Bu yıl değişiklik olsun dedim, maçlarda gördük, güzel ses çıkıyor. Faydasını gördük, herkese tavsiye ederim'' dedi. Çakal gibi yabani hayvanların ezan sesiyle birlikte ulumaya başladıklarını kaydeden Gül, vuvuzelayı öttürmesiyle yaban hayvanlarının seslerini kestiğini gördüğünü söyledi. Gül, 15 gün daha vuvuzela nöbetine devam edeceğini sözlerine ekledi. (KMK-ZVR)