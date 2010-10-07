-VUVUZELAYA KARŞI ''ORAN DAVULU'' KAYSERİ (A.A) - 10.07.2010 - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Güney Afrika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası maçlarında kullanılan yöresel çalgı ''Vuvuzela''ya karşı, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de yapılacak olan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, ''ORAN Davulu''nu görücüye çıkaracak. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yrd. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ajans olarak en önemli amaçlarının, 3 ilin birlikte kalkınmalarını sağlayacak uygun stratejiler geliştirmek olduğunu söyledi. Palancıoğlu, ajansın amaç ve çalışmalarını tanıtmak için bir proje geliştirdiklerini belirterek, ''Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyuncaklarından olan 'boncuklu davul'u sembolümüz yapmaya karar verdik'' dedi. Sivaslı bir çiftin odun parçasını işleyerek yaptıkları küçük davulları, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda sporseverlerin beğenisine sunacaklarını ve Basketbol Federasyonu'nun izin vermesi halinde, maçlarda tezahürat amaçlı kullanmak istediklerini kaydeden Palancıoğlu, ''Maçlarda kullanılmasına izin alamazsak da, davulumuzu gelen misafirlerimize dağıtacağız. Böylece, ülkemizde yapılacak şampiyonayla, spor kamuoyuna ORAN davulumuzu kazandırmış olmakla birlikte, bölge ekonomisine yatırım yapılması için de bir başlangıç noktası teşkil edecek'' diye konuştu. Palancıoğlu, Güney Afrika'da yapılan Futbol Dünya Şampiyonası'nda, yöresel bir çalgı olan 'Vuvuzela'nın ön plana çıktığını ve çıkardığı sesle, turnuva başlamadan önce tartışma konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Çok uzun bir zamandır Afrika ülkelerindeki halk tarafından bilinen ve kullanılan yöresel bir çalgı, şampiyona sayesinde bütün dünya tarafından tanınır hale geldi. Afrika ülkelerinin tanıtımı anlamında da çok büyük bir misyon üstlendi. Öyle ki, Kayseri'de bile çeşitli kampanyalar ya da tanıtımlarda vuvuzela dağıtılmaya başladı. Biz de geleneksel oyuncaklarımızdan olan ve odun parçasının işlenerek elde edilen boncuklu davulu yeniden gündeme getirmek istiyoruz. Böylece bölgeye yatırımın başlangıç vuruşunu da yapacağız.'' -''VUVUZELA GİBİ KULLANIMIDA ZOR DA DEĞİL''- Sivaslı bir çiftin yaptığı küçük davulun tamamen ahşap olduğunu ve sentetik hiçbir maddenin kullanılmadığını kaydeden Palancıoğlu, şöyle devam etti: ''Davulumuzun çapı 6 santimetre ve ortasında 15 santimetre uzunluğunda bir sapı bulunuyor. Davulun her iki yanında ise iplere bağlanan birer boncuk yer alıyor. Sapından tutulan ve küçük bir hareketle sağa ve sola döndürülen davul, müthiş ses çıkarıyor. Vuvuzela gibi kullanımı zor da değil. Davul, aynı zamanda tezahürat sırasında tempolu ve ahenkli çalmaya da müsait. Bu özelliğiyle davulumuz, vuvuzelada olduğu gibi, düzensiz ses çıkardığı yönündeki eleştirilere maruz kalmayacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı salonda davulumuz hep birlikte çalındığı zaman, müthiş bir atmosfer oluşacağını düşünüyoruz.'' Davulun isminin sorulması üzerine Palancıoğlu, ''Henüz bir isim düşünmedik. Ancak ORAN Davulu diyebiliriz'' yanıtını verdi.