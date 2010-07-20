Vuvuzela'ya ilk yasak Premier Lig'ten

T24 - İngiltere'de Tottenham Hotspur, maç günleri stadında vuvuzela çalınmasını yasaklayan ilk Premier Lig kulübü oldu.

Tottenham Hotsbur yetkilileri, vuvuzelaların çalınmasının, seyircilerin acil durumlarda yapılan anonsları duymalarını önleyebileceğine dair kaygılar üzerine bu yönde bir karar aldıklarını söyledi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, White Hart Lane Stadyumu'na vuvuzela çalınmasınına yönelik yasak kararının, polis ve belediye yetkilileriyle görüşüldükten sonra alındığını da vurguladı.

İngiltere'de daha alt liglerde mücadele eden bazı takımlar da statlarında vuvuzela çalınmasını benzer kararlar almıştı.

Ancak Tottenham Hotspur'dan önce başka hiçbir Premier Lig kulübü vuvuzela çalınmasını yasaklamamıştı.

Premier Lig yetkilileri, lig çapında bir yasağın söz konusu olmadığını bu konuda kararların "kulüp düzeyinde alınması gerektiğini" bildirmişti.

Vuvuzela Dünya Kupası'yla özdeşleşmişti

Ağızlık kısmı uzun, büyükçe bir tür düdük olan vuvuzela, Güney Afrika'daki Dünya Kupası'yla özdeşleşmişti.

Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, bazı çevrelerden şikayetlerine karşın, turnuva boyunca vuvuzela çalınmasını yasaklamamıştı.

Seyircilerden sadece milli marşlar çalınırken ya da stadyum anonsları yapılırken vuvuzela çalmamaları talep edilmişti.

Dünya Kupası'nda sıkça kullanılmaları sonrası vuvuzelalar popüler olmuş, İngiltere'de birçok mağazada vuvuzela satışına başlanmıştı.

Yapılan bir araştırmada, bir vuvuzelanın 127 desibel ses çıkardığı belirlendi.

Bir mukayese yapmak gerekirse, bir davuldan 122 desibel ses çıkıyor, hakemin düdük sesinin desibeli de 121,8.

Vuvuzela sesini, bir arı kovanından çıkan gürültüye ya da yürüyen fillerin çıkardığı sese benzetenler olmuştu.