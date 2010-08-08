Vuvuzelanın 'hayrı' dokundu

T24 - Dünya Kupası boyunca, stadyumlardaki ve ekranları başındaki yüz milyonlarca futbolseverin canını sıkan vuvuzelanın 'hayırlı' bir icat olduğu ortaya çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir fındık üreticisi her yolu deneyip bir türlü uzaklaştıramadığı yaban hayvanlarından vuvuzela sayesinde kurtuldu.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Akıncılar köyünde yaşayan Kudret Gül, köyün ormanlık bölümünde kalan 8 dönümlük fındık bahçesinde 45 gündür vuvuzelayla nöbet tutuyor. Gül, vuvuzelayla Adapazarı’nda tanışmış, yüksek sesi ve yankısı nedeniyle denemeye karar vermiş:

“Bu yıl faydasını gördük, komşularım da memnun. Onlar da dolaşmışlar, arazilerinden memnunlar, çünkü hiç yabani hayvan gelmemiş. Her yıl geliyordu. Köpeklerimiz belirli bir süre uyuyor, yabani hayvanlar da o boşlukta ürünlerimizi talan ediyordu. Bu yıl köpeklerimle beraber vuvuzela ile hiç zayiatımız yok, mahsulümüzü hasat etmenin zamanı geldi, yabani hayvanlara yedirmeden topluyoruz.”

Gül daha önce tüplü bomba, akülü alarm ve gübre yakmak gibi pek çok yöntemi denemiş, ancak başarılı olamamış:

“Hayvanlar diğer bahçemden bir ağaçtaki ürünleri yemiş. Hiçbir şeyin faydasını göremedik. Bu yıl değişiklik olsun dedim, maçlarda gördük, güzel ses çıkıyor. Faydasını gördük, herkese tavsiye ederim.”

Çakal gibi hayvanların ezan sesiyle birlikte ulumaya başladıklarını da belirten Gül, vuvuzelayı öttürerek bu dertten de kurtulduğunu, vuvuzela sesi başlayınca yaban hayvanlarının seslerini kestiğini gördüğünü söyledi. Gül 15 gün daha vuvuzela nöbetine devam edecek.