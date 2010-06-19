Vuvuzela üflerken sesini kaybetti

T24 - Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda ilginç bir olay yaşandı. Kupa kapsamında düzenlenen etkinliklerden birinde vuvuzela çalan bir kadın boğazını ciddi biçimde tahriş edince hastanede tedavi altına alındı.



Cape Town’daki vuvuzela çalma yarışmasına katılan Yvonne Mayer adlı kadın, iki gün boyunca konuşamadı ve yemek yiyemedi. İki günün sonunda kendisini daha iyi hisseden kadın, tedavisinin ardından dinlenmek üzere taburcu oldu ancak bir daha vuvuzelayı bu kadar ‘içten’ çalmayacağını söyledi.



Dünya Kupası sırasında futbolcuların konsantrasyonlarını bozduğu gerekçesiyle, Afrika’nın yerel enstrümanı vuvuzelaya tepkiler gelmiş ancak Afrika halkı çok sevdikleri bu yerel aleti çalmayı bırakmamıştı. Bu arada Yvonne Mayer’i tedavi eden doktor, kadının vuvuzela çalmaktan yaralanan ilk kişi olarak literatüre geçtiğini söyledi. Mayer ise etrafındaki tüm arkadaşlarının kendisine güldüğünü, bir daha eline vuvuzela almayacağını söylüyor.