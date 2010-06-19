T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vuvuzela üflerken sesini kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda ilginç bir olay yaşandı.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda ilginç bir olay yaşandı. Kupa kapsamında düzenlenen etkinliklerden birinde vuvuzela çalan bir kadın boğazını ciddi biçimde tahriş edince hastanede tedavi altına alındı.

Cape Town’daki vuvuzela çalma yarışmasına katılan Yvonne Mayer adlı kadın, iki gün boyunca konuşamadı ve yemek yiyemedi. İki günün sonunda kendisini daha iyi hisseden kadın, tedavisinin ardından dinlenmek üzere taburcu oldu ancak bir daha vuvuzelayı bu kadar ‘içten’ çalmayacağını söyledi.

Dünya Kupası sırasında futbolcuların konsantrasyonlarını bozduğu gerekçesiyle, Afrika’nın yerel enstrümanı vuvuzelaya tepkiler gelmiş ancak Afrika halkı çok sevdikleri bu yerel aleti çalmayı bırakmamıştı. Bu arada Yvonne Mayer’i tedavi eden doktor, kadının vuvuzela çalmaktan yaralanan ilk kişi olarak literatüre geçtiğini söyledi. Mayer ise etrafındaki tüm arkadaşlarının kendisine güldüğünü, bir daha eline vuvuzela almayacağını söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24