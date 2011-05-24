Vuvuzela mikrop yayıyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, uçağın kalkış anındaki sesten daha çok gürültü çıkarabilen vuvuzelaların kısa üflendiğinde hapşırma ya da öksürmeye benzer bir etki yaratabildiği, saniyede 4 milyon damlacık yayabildiği belirtildi.





Kalabalık yerlerde vuvuzela üfleyen bir kişinin solunumla geçen grip ya da verem gibi hastalıkları bulaştırabileceğine dikkat çekildi.





Yapılan araştırma üzerine 2012 Londra Olimpiyatları organizatörlerinin olimpiyatlarda vuvuzelalara izin verilip verilmemesini değerlendirdiği kaydedildi.





Londra Hijyen ve Trapokal Tıp Fakültesi'nden araştırmayı neticelendiren Dr Ruth McNerney ise vuvuzelaları yasaklamak yerine "vuvuzela üfleme kuralları" getirilebileceğini söyledi.





