Karaman'da dilencilik yaptığı öne sürülen bir kişiyi yakaladıktan sonra çevredekilere "Gelin, vurun" diyen zabıta açığa alındı. Savcılık da soruşturma başlattı.

Karaman’da iddialara göre çarşamba günü zabıtayı arayan esnaflar, elinde dini kitap ve anahtar bulunan bir kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru, kovalama sonucu kaçan kişiyi yere düşürerek yakaladı.

TIKLAYIN - Zabıta talimatıyla linç: Gelin vurun, şehir dışından geldi

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, “Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” dedi. Çevreden bir kişi, yerde yatan kişiye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, ”Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım” dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

Kalabalık saldırdı

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, ”Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,”50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor” dedi.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi’ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında ‘kasten yaralamaya azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.’yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı.

Belediye yetkilileri ise söz konusu kişinin zabıtaya saldırdığını öne sürdü.