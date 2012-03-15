'Vurun bakalım dimdik ayaktayım'

T24 - Cep telefonundan mesaj atarken görüntülenen Gülben Ergen hakkında çıkan iddialara yine twitter sayfası aracılığı ile cevap verdi. Ergen 'dimdik ayaktayım' dedi.

Gülben Ergen, hakkında çıkan söylentilerden sonra twitter sayfasına şu mesajları yazdı;

"Düşündüm 39 yıldır ne badireler atlattığımı, 20 yılın mesleğimde geçtiğini... Yanlış hesap ille döndü Bağdat'tan. Şimdi yıl 2012 ben değil biz. Ne çok dünyevi mesele var şimdi önümde. Avukat, mahkeme, dava, tedbir kararı... Taksi plakalarım olduğu gibi aslında. Yalandır ama yazılır... Dün başka bir meslek başka bir isim, bugün başka bir meslek başka bir isim. Dimdik ayaktayım vurun bakalım! Mahkemem var ya benim ondan çabanız. Canım en çok bugun yanar ya benim. Yakamazsınız ki... Yalansınız siz. Yine ben kaldırırım zafer bayrağını, yine ödülüm mutluluğum olur benim."