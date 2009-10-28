'Vurun abalıya misali üzerime üşüştüler!'

Sorun mu yok?

Dava açacak



Hiç böyle fütursuz bir cümle kurabilir miyim?

Konunun çarpıtıldığını öne süren ünlü manken, "Bilip bilmeden hakkımda yazı yazan herkese yazıklar olsun. Herkes bir anda vurun abalıya misali üzerime üşüştü" diye tepki gösterdi.Okan Bayülgen'in programında söylediği "Ebru Şallı güzel bir kadın değil. Hele yaşlılığı facia olacak" sözlerine de çok kızan Şallı, tepkisini şöyle ifade etti:"İnsanlar programlarında konu eksikliği yaşayıp bana saldırdı. Türkiye'nin gündeminde başka bir sorun yok mu? Domuz gribi gibi önemli bir sağlık sorunu varken herkes üzerime üşüştü! Benim bu halimden eşim son derece mutlu. Kime ne bundan? Ben son derece sağlıklı birisiyim. Kafam çalışıyor ve üretiyorum. Bana yapılanların insanlıkla alakası yok."Ebru Şallı, hakkında söylenen tüm ağır sözler ve yazılar için avukatına talimat verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Bundan böyle kişilik haklarıma saldıran ve ağır sözler sarf eden herkese dava açacağım. Hakkımı arayacağım."Ebru Şallı, "Hakkımda yapılan acımasız eleştirileri kabul etmiyorum" dedi ve ekledi: "Pilates programımın tanıtımında gazeteciler bana 'Zayıf kadın mı güzeldir, şişman kadın mı?' diye sordu. Zayıf kadınların giydiklerini daha iyi taşıyabildiğini ancak kiloluların da düzenli spor yaparak kendilerini rahatlıkla forma sokabileceklerini söyledim. Ben ev hanımlarını zayıflatmak için çaba sarf eden biriyim. Hiç böyle fütursuz bir cümle kurabilir miyim?"