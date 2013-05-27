Vurulan Cezaevi Müdürü Çapacı: Beni Alaattin Çakıcı vurdurttu

Önceki gün evinin önünde pompalı tüfekle vurulan İzmir Buca F Tipi Cezaevi Müdürü Ayhan Çapacı, kendisini bir kaç gün önce tartıştığı Alaattin Çakıcı'nın vurdurttuğunu söyledi. Çapacı, Çakıcı'nın kendisini bir gün önce tehdit ettiğini, 'Müdür bey, ölüme hazırlan, ölüme hazır ol' dediğini anlattı.



İki kişinin silahlı saldırısına uğradı



İzmir'in Buca İlçesi'nde önceki akşam lojmanının önünde iki kişinin silahlı saldırısında elinden yaralanan Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı, aynı cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'yı suçladı.

Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi süren Çapacı Yeni Asır'dan Tolga Tekin'e şunları anlattı: "15 aydır Buca cezaevinde kalıyor. Geldiği günden beri hep yasadışı işler yapıyor. Sürekli kanunda tüzükte olmayan işlerle karşıma çıkıyor. En son geçen gün görüştük. Benden 3 saat açık görüş için opsiyon istedi. 'Bu mümkün değil' dedim. İkincisi Dokuz Eylül Hastanesi'ndeki mahkum koğuşuna sevkini istedi. Artık ne hesabı varsa bilemiyorum. 'Olmaz' dedim. Daha sonra 3 ay içinde iki tane eş arkadaş görüşmesi için izin istedi. Buna da 'olmaz' dedim"



'Kapıya bacaya vurup beni istiyordu'



Son olarak geçen cuma yani saldırıdan bir gün önce de Alattin Çakıcı ile tartıştıklarını anlatan Çapacı şöyle devam etti: "Görevli arkadaşlar Çakıcı'nın kapıya bacaya vurup beni istediğini söyledi. Yanında da yeğeni Adem Çakıcı kalıyor. Diyormuş ki 'beni niye hastaneye sevketmiyor. Bana 3 defa kalp krizi geçirtti beni öldürecek.' Kendi kendini kuruyor. Ben de müdahale odasına getirmelerini söyledim. Yanıma geldiğinde köpürüyor, bağırıyor. Yanımda 4 tane başmemur var. Sürekli hakaret, küfür, 'asarım, keserim, yakarım, yıkarım...' Sabrım taştı. Dedim 'Bana bak haddini aşma, burası cezaevi, burası devletin bir kurumu, burada senden başka 300 tane insan yatıyor. Sen nasıl 'başmemur koridora girmesin' dersin. 'Senden izin alacak değiliz' dedim. O da bana 'ben kendimi ve burada birkaç kişiyi öldüreceğim' dedi.



'Müdür bey ölüme hazırlan, ölüme hazır ol'



Ben de 'Bana bak. Ölüm hoşgeldi sefa geldi. Allah can vermiş bunu alacak. Neden öldüreceksin? Sen ne istiyorsun dedim onu söyle bana. Ama burada yasadışı iş olmaz' dedim. Tam dışarı çıkıp gidiyorken bana 'Müdür bey ölüme hazırlan ölüme hazır ol' dedi. Ben de 'Hazırım' dedim, 'Ben ölürüm buraya başka bir müdür gelir' dedim."