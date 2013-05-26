Ödüllü cezaevi müdürü Ayhan Çapacı'ya silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu kampusu içinde bulunan lojmanda meydana geldi. Cezaevi müdürü Ayhan Çapacı lojmanın bahçesinde dolaştığı sırada dışarıdan gizlice giren kimliği belirsiz 2 kişi, bahçede oturan Çapacı’ya 3 kez ateş ettiler. Elinden yaralanan Ayhan Çapacı hastaneye kaldırıldı. Tınaztepe Hastanesi’nde tedaviye alınan Çapacı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, yakalanması için çalışmalar sürüyor. Saldırganların av tüfeği kullandığı sanılıyor.



Alaattin Çakıcı ile tartıştı iddiası



Lojmanının bahçesinde vurulan Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı’nın bir süre önce aynı cezavinde kalan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile tartıştığı öne sürüldü. Saldırının bu olayla ilgili olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Bu arada saldırganların olay yerine markası belirlenen beyaz bir otomobille olay yerine gelip, av tüfeğiyle saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı araçla kaçtıkları ortaya çıktı. Polis ve jandarma beyaz renkli otomobildeki şüphelilerin peşine düştü.



Lojmana girerken silahlı saldırıya uğradı



Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü olan Ayhan Çapacı’ya tabancayla ateş edilirken, otomobiliyle lojmana girmek üzereyken aracında saldırıya uğradığı öğrenildi.



Ayhan Çapacı kimdir?



2009 yılından beri Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü olan Ayhan Çapacı, birçok başarıya imza attı. Bir buçuk yıllık çalışma sonucu ’Mutlu Ziyaretçi Üretken Maphus’ Projesi’ni başarıyla tamamlayan Çapacı ve ekibi Kalite Derneği’nin (KALDER) düzenlediği yarışmada ’Yılın En Başarılı Ekibi’ ödülünü kazandı. Kendilerine ’F1’ ismini veren 12 kişilik ekip ve 200’e yakın çalışanın katkılarıyla gerçekleşen proje kapsamında 315 mahkumun kaldığı cezaevini Avrupa standartlarına ulaştı. Bebeğiyle yakınlarını görmeye gelen aileler için ’bebek emzirme odası’ndan, mahkumları hayata bağlayan ve gelecek hayalleri kurmalarını sağlayan ’saz yapımı ve cam boncuk yapımı’ atölyelerine kadar birçok yeniliğe imza atan cezaevi çalışanları, örnek bir işe imza attı.

Kalite Derneği (KALDER) İzmir Şubesi’nin kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2002’den beri düzenlediği ’Ege Bölgesi Kalite Yarışması’na da katılan Cezaevi Müdürü Ayhan Çapacı ve ekibi, denetlemeden tüm puan aldı.



Öte yandan, aynı cezaevinde Alaattin Çakıcı yaklaşık bir yıldan beri kalıyor.