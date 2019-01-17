T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vurdukları karacayı parçalarken yakalandılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi

17 Ocak 2019 18:49

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yasadışı av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, boş tüfek kılıfı gördükleri aracın çevresinde bir süre bekledi. Aracın yanına gelen S.M.’nin geldiği yöne giden ekipler, vurdukları karacanın derisinin yüzdükten sonra ağaca asarak etini parçalayan diğer avcı E.Ö.’yü yakaladı. Avcıların vurdukları karaca ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu. Yasadışı avlanan S.M. ve E.Ö.’ye Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA KARABÜKün YeniceKarabük Doğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüYenice Yaban Hayatı Geliştirme SahasıBölgeyeAracınAvcılarınYasadışıKara Avcılığı KanunuMerkez Av KomisyonuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24