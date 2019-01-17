Vurdukları karacayı parçalarken yakalandılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yasadışı av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, boş tüfek kılıfı gördükleri aracın çevresinde bir süre bekledi. Aracın yanına gelen S.M.’nin geldiği yöne giden ekipler, vurdukları karacanın derisinin yüzdükten sonra ağaca asarak etini parçalayan diğer avcı E.Ö.’yü yakaladı. Avcıların vurdukları karaca ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu. Yasadışı avlanan S.M. ve E.Ö.’ye Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

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